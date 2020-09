Premier League 2020-2021, risultati 2° giornata: Chelsea-Liverpool 0-2, vincono Manchester City e Arsenal, sconfitta United

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 2° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

L’Everton di Carlo Ancelotti mette a segno un’altra vittoria, 5 a 2 contro il West Bromwich Albion, dopo quella ottenuta in casa del Tottenham nella prima giornata; vince ancora anche il Leicester che si sbarazza con facilità del Burnley, 4 a 2 alla fine del match.

L’Arsenal supera a fatica il West Ham United, 2 a 1 al fischio finale, ma rimane a punteggio pieno; il Liverpool si aggiudica il big match di giornata rifilando 2 reti, doppietta di Manè, al Chelsea di Lampard. Incredibile sconfitta del Manchester United, 3 a 1, in casa contro il Crystal Palace di Roy Hodgson; il Tottenham travolge in trasferta il Southampton, finisce addirittura 5 a 2 la partita con il poker di Son e la rete finale di Kane, da segnalare la doppietta di Ings per i padroni di casa.

Vince anche la neo promossa Leeds, un difficile 4 a 3 contro un combattivo Fulham, i padroni di casa vanno in vantaggio per 4 a 1, poi nel finale calano a livello fisico e gli ospiti riescono ad accorciare le distanze e avrebbero potuto persino pareggiare. Vittoria perentoria per il Brighton Hove Albion, un 3 a 0 pesantissimo per i padroni di casa del Newcastle, la doppietta, nei primi minuti, di Maupay taglia le gambe a Carrol e compagni che non riescono più a reagire.

Nelle ultime due partite, disputate di lunedì sera, l’Aston Villa vince lo scontro diretto per la salvezza contro lo Sheffield United, mentre il Manchester City esordisce con una vittoria a Wolverhampton.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Everton – West Bromwich Albion 5 – 2

Leeds United – Fulham 4 – 3

Manchester United – Crystal Palace 1 – 3

Arsenal – West Ham United 2 – 1

Southampton – Tottenham 2 – 5

Newcastle United – Brighton Hove Albion 0 – 3

Chelsea – Liverpool 0 – 2

Leicester City – Burnley 4 – 2

Aston Villa – Sheffield United 1 – 0

Wolverhampton – Manchester City 1 – 3

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Leicester City 6

Everton 6

Arsenal 6

Liverpool 6

Crystal Palace 6

Tottenham 3

Wolverhampton 3

Brighton Hove Albion 3

Leeds United 3

Chelsea 3

Newcastle United 3

Aston Villa 3

Manchester City 3

Burnley 0

Manchester United 0

Sheffield United 0

West Ham United 0

Fulham 0

Southampton 0

West Bromwich Albion 0

