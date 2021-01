Premier League 2020-2021, risultati 19° giornata: Liverpool-Manchester United 0-0, vincono Chelsea, Arsenal, Tottenham e City

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 19° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Diciannovesima giornata di Premier League che si apre con la sfida tra Wolverhampton e West Bromwich Albion, se la aggiudicano gli ospiti per 3 a 2, due rigori messi a segno da Pereira e una rete di Ajayi danno i tre punti al Bromwich; vittoria esterna per il Brighton che si impone 1 a 0 in casa del Leeds United con una rete di Maupay al 17esimo del primo tempo.

Il Leicester supera il Southampton 2 a 0 e rimane in seconda posizione in classifica; poker del Manchester City sul Crystal Palace, doppietta di Stones, Gundogan e Sterling per gli uomini di Guardiola che festeggia con una bella vittoria i suoi cinquant’anni. Vince di misura il West Ham United, 1 a 0 in casa contro il Burnley; stesso risultato, 1 a 0, ma in favore degli ospiti nella sfida tra Fulham e Chelsea.

Il Tottenham di Mourinho passeggia in casa dello Sheffield United, finisce 3 a 1 per gli uomini dello Special One; la partita più attesa, quella tra Liverpool e Manchester United finisce senza reti, i Red Devils riescono a contenere Firmino e compagni e mantengono la testa della classifica. Nel posticipo di Lunedì sera l’Arsenal passeggia contro il Newcastle.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Wolverhampton – West Bromwich Albion 2 – 3

Leeds United – Brighton 0 – 1

West Ham United – Burnley 1 – 0

Fulham – Chelsea 0 – 1

Leicester City – Southampton 2 – 0

Sheffield United – Tottenham 1 – 3

Liverpool – Manchester United 0 – 0

Manchester City – Crystal Palace 4 – 0

Arsenal – Newcastle United 3 – 0

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Manchester United 37

Manchester City 35

Leicester City 35

Liverpool 34

Tottenham 33

Everton 32

Chelsea 29

Southampton 29

West Ham United 29

Arsenal 27

Aston Villa 26

Leeds United 23

Crystal Palace 23

Wolverhampton 22

Newcastle United 19

Brighton 17

Burnley 16

Fulham 12

West Bromwich Albion 11

Sheffield United 5

©RIPRODUZIONE RISERVATA

