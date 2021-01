Premier League 2020-2021, risultati 17° giornata: Chelsea-Manchester City 1-3, ko Liverpool, vincono Arsenal e United

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 17° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Giornata numero diciassette in Premier League che si apre con la sfida tra Everton e West Ham United, vittoria per gli ospiti per 1 a 0 con la rete di Soucek al minuto 86, sconfitta che costa il secondo posto agli uomini di Ancelotti; vittoria del Manchester United per 2 a 1 sull’Aston Villa, rete di Martial al 40esimo, momentaneo pareggio di Traoré al 58esimo e dal dischetto Fernandes mette a segno il definitivo 2 a 1 tre minuti più tardi.

Bella Vitoria del Tottenham sul Leeds United, 3 a 0 il risultato finale; ancora una sconfitta per lo Sheffield United, 2 a 0 in casa del Crystal Palace, e ultimissimo posto con soli due punti. Pareggio ricco di goal tra Brighton e Wolverhampton, 3 a 3 al triplice fischio; bella vittoria dell’Arsenal che travolge il West Bromwich Albion per 4 a 0, doppietta per Lacazette, Tierney e Saka autori delle altre due marcature.

Il Leicester City vince in trasferta, 2 a 1 sul difficile campo del Newcastle United, grazie alle reti di Maddison e Tielemans, inutile la rete della bandiera di Carroll; nella partita di cartello il Manchester City stende il Chelsea con un netto 3 a 1, la squadra guidata da Lampard scivola all’ottavo posto ed ora la panchina potrebbe essere a rischio. Nel posticipo del lunedì sera il Liverpool perde a Southampton

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Everton – West Ham United 0 – 1

Manchester United – Aston Villa 2 – 1

Tottenham – Leeds United 3 – 0

Crystal Palace – Sheffield United 2 – 0

Brighton – Wolverhampton 3 – 3

West Bromwich Albion – Arsenal 0 – 4

Newcastle United – Leicester City 1 – 2

Chelsea – Manchester City 1 – 3

Southampton – Liverpool 1 – 0

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Liverpool 33

Manchester United 33

Leicester City 32

Tottenham 29

Manchester City 29

Everton 29

Southampton 29

Aston Villa 26

Chelsea 26

Southampton 26

West Ham United 26

Arsenal 23

Leeds United 23

Wolverhampton 22

Crystal Palace 22

Newcastle United 19

Burnley 16

Brighton 14

Fulham 11

West Bromwich Albion 8

Sheffield United 2

