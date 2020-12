Premier League 2020-2021, risultati 16° giornata: vincono Manchester United e Arsenal, pareggi Liverpool e Chelsea

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 16° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Liverpool non va oltre il pareggio a Newcastle ; il Manchester United conquista la seconda posizione superando di misura 1 a 0 il Wolverhampton con una rete di Rashford al 93esimo. Pareggio 1 a 1 tra Crystal Palace e Leicester City, le reti entrambe nella ripresa, aprono i padroni di casa al 58esimo con Zaha e pareggiano gli ospiti a sette minuti dal termine con Barnes; stesso risultato, 1 a 1, anche tra Chelsea ed Aston Villa, la squadra di Lampard non riesce più ad incidere come ad inizio stagione e sta scivolando sempre di più in classifica.

Ancora una vittoria per l’Arsenal, i Gunners si impongono in trasferta per 1 a 0 sul Brighton con la rete di Lacazette a metà ripresa; vince 1 a 0 anche il Burnley, lo Sheffield United rimane a soli 2 punti in classifica e solo un miracolo può evitare la retrocessione. Il Leeds United rifila un pokerissimo al West Bromwich Albion, partita in discesa già dai primi minuti, che vedono gli ospiti andare in vantaggio grazie ad un autogol, successivamente la squadra di Bielsa va in rete altre 4 volte per il 5 a 0 finale.

Pareggio 0 a 0 tra Southampton e West Ham United; rinviate causa COVID le sfide tra Everton e Manchester City e tra Tottenham e Fulham. In classifica marcatori guida Salah con 13 reti seguito da Calvert-Lewin, Vardy e Son a quota 11; ecco tutti i risultati e la classifica dopo la 16esima giornata:

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Crystal Palace – Leicester City 1 – 1

Chelsea – Aston Villa 1 – 1

Everton – Manchester City Rinviata

Brighton – Arsenal 0 – 1

Burnley – Sheffield United 1 – 0

Southampton – West Ham United 0 – 0

West Bromwich Albion – Leeds United 0 – 5

Manchester United – Wolverhampton 1 – 0

Tottenham – Fulham Rinviata

Newcastle United – Liverpool

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Liverpool 33

Manchester United 30

Leicester City 29

Everton 29

Aston Villa 26

Chelsea 26

Tottenham 26

Manchester City 26

Southampton 26

West Ham United 23

Leeds United 23

Wolverhampton 21

Arsenal 20

Crystal Palace 19

Newcastle United 19

Burnley 16

Brighton 13

Fulham 11

West Bromwich Albion 8

Sheffield United 2

