Premier League 2020-2021, risultati 12° giornata: Manchester United-City 0-0, ko Chelsea e Arsenal, pareggiano Tottenham e Liverpool

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 12° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Pareggio per il Tottenham in casa del Crystal Palace, finisce 1 a 1, in vantaggio gli uomini di Mourinho con Kane al 23esimo, pareggio dei padroni di casa al 81esimo con Schlupp; il Liverpool non ne approfitta pareggiando sul campo del Fulham.

Vittoria in trasferta per il West Ham United, 2 a 1 in casa del Leeds United, goal partita di Ogbonna a 10 minuti dal termine; vittoria di misura per l’Aston Villa in casa del Wolverhampton grazie al rigore di El Ghazi al 94esimo. Vittoria casalinga per il Newcastle, 2 a 1 alla fine dei 90 minuti; il Chelsea di Lampard cade in casa dell’Everton, il goal partita arriva al 22esimo del primo tempo dal dischetto.

Pareggio 0 a 0 nel Derby di Manchester, partita noiosa con pochissime emozioni, predominio territoriale del City che però rimane sterile con pochissimi tiri in porta; bellissima vittoria del Southampton, 3 a 0 in casa sullo Sheffield United, Adams, Armstrong e Redmond stendono gli avversari e portano la squadra al terzo posto in classifica.

Il Liverpool non riesce a vincere contro il Fulham, finisce 1 a 1 con le reti di De Cordova-Reid al 25esimo e il pareggio di Salah al 79esimo su rigore;

Leeds United – West Ham United 1 – 2

Wolverhampton – Aston Villa 0 – 1

Newcastle United – West Bromwich Albion 2 – 1

Manchester United – Manchester City 0 – 0

Everton – Chelsea 1 – 0

Southampton – Sheffield United 3 – 0

Crystal Palace – Tottenham 1 – 1

Fulham – Liverpool 1 – 1

Arsenal – Burnley 0 – 1

Leicester City – Brighton 3 – 0

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Tottenham 25

Liverpool 25

Leicester 24

Southampton 23

Chelsea 22

West Ham United 20

Everton 20

Manchester United 20

Manchester City 19

Aston Villa 18

Crystal Palace 17

Newcastle United 17

Wolverhampton 17

Leeds United 14

Arsenal 13

Brighton 10

Burney 9

Fulham 8

West Bromwich Albion 6

Sheffield United 1

