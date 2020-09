Premier League 2020-2021, risultati 1° giornata: pazzo Liverpool con Salah show, vincono Arsenal e Chelsea

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 1° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Prima giornata anche in Premier League, il Liverpool parte con una vittoria ma con grande fatica contro la neo promossa Leeds United; finisce infatti 4 a 3 per la squadra di Klopp grazie alla tripletta di Salah, due reti messe a segno dal dischetto, e il goal di Van Dijk. Sconfitta interna per il Tottenham che viene sconfitto 1 a 0 dall’Everton di Carlo Ancelotti.

L’Arsenal vince con un netto 3 a 0 in casa del Fulham, tutto facile per i Gunners che dominano il match fin dai primi minuti; vince 3 a 0 in trasferta anche il Leicester City, in vantaggio con Castagne ad inizio ripresa, poi la doppietta di Vardy che stende il West Bromwich Albion.

Il Newcastle si impone 2 a 0 in casa del West Ham United; un risultato alquanto bugiardo, infatti i padroni di casa nella prima frazione meritavano ampiamente il vantaggio, ma nella ripresa sono calati vistosamente e i Bianconeri sono andati a segno due volte con Wilson e Hendrick. Vittoria casalinga per il Crystal Palace che si impone 1 a 0 sul Southampton.

Ancora una vittoria in trasferta in questa prima giornata inglese, il Wolverhampton infatti supera 2 a 0 lo Sheffield United; nel posticipo Brighton Hove Albion – Chelsea vincono i londinese, in una partita di fatto senza storia.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:



Fulham – Arsenal 0 – 3

Crystal Palace – Southampton 1 – 0

Liverpool – Leeds United 4 – 3

West Ham United – Newcastle United 0 – 2

West Bromwich Albion – Leicester City 0 – 3

Tottenham – Everton 0 – 1

Sheffield United – Wolverhampton 0 – 1

Brighton Hove Albion – Chelsea 1 – 3

Arsenal 3

Leicester City 3

Newcastle United 3

Wolverhampton 3

Liverpool 3

Crystal Palace 3

Everton 3

Chelsea 3

Aston Villa 0

Brighton Hove Albion 0

Burnley 0

Manchester City 0

Manchester United 0

Leeds United 0

Southampton 0

Tottenham 0

Sheffield United 0

West Ham United 0

Fulham 0

West Bromwich Albion 0

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS