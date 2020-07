Premier League 2019-2020, risultati 38° giornata: vincono le big, solo pareggio per il Tottenham

Tutti i risultati ed i marcatori dell’ultima giornata della Premier League 2019-2020. Vincono Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea ed Arsenal, solo pareggio per il Tottenham che è comunque in Europa League.

Si sono giocate nel pomeriggio le partite della trentottesima ed ultima giornata della Premier League 2019-2020 e sono arrivati anche gli ultimi verdetti.

Non sfigura neanche all’ultima giornata il Liverpool di Klopp che in rimonta batte 3-1 il Newcastle e chiude la stagione con ben 99 punti. I Reds hanno disputato una grandissima stagione e si sono laureati con merito campioni di Inghilterra.

Vince anche il Manchester City che non ha pietà del fanalino di coda Norwich e lo travolge per 5-0. Secondo posto per la squadra di Guardiola che, tuttavia, non si è dimostrata all’altezza del Liverpool, fuori competizione per tutti quest’anno.

Successo per il Manchester United che festeggia la qualificazione in Champions League vincendo un vero e proprio spareggio contro il Leicester per 2-0, con le Foxes che dovranno accontentarsi dell’Europa League. Vittoria anche per il Chelsea che batte 2-0 il Wolves e conferma la quarta posizione dietro lo United.

Pareggio prezioso per il Tottenham che non va oltre l’1-1 sul campo del Crystal Palace e aggancia il Wolves a 59 punti, superandolo però per migliore differenza reti e qualificandosi per la prossima Europa League.

Vittoria inutile per l’Arsenal che vince 3-2 contro il Watford, ma per ora è fuori dall’Europa il prossimo anno, salvo vittoria della FA Cup. Di seguito tutti i risultati ed i marcatori di quest’ultima giornata e la classifica finale.

Tabellini

Arsenal 3-2 Watford (5′, 33′ Aubameyang, 24′ Tierney – 43′ Deeney rig., 66′ Wellbeck

Burnley 1-2 Brighton (44′ Wood – 20′ Bissouma, 50′ Connolly)

Chelsea 2-0 Wolves (45’+1 Mount, 45’+4 Giroud)

Crystal Palace 1-1 Tottenham (53′ Schlupp – 13′ Kane)

Everton 1-3 Bournemouth (41′ Kean – 13′ King, 45’+1 Solanke, 80′ Stanislas)

Leicester 0-2 Manchester United (71′ Bruno Fernandes rig., 90’+8 Lingard)

Manchester City 5-0 Norwich (11′ G. Jesus, 45’+1, 90′ De Bruyne, 79′ Sterling, 83′ Mahrez)

Newcastle 1-3 Liverpool (1′ Gayle – 38′ Van Dijk, 59′ Origi, 89′ Mané)

Southampton 3-1 Sheffield United (50′, 71′ Adams, 84′ Ings rig. – 26′ Lundstrom)

West Ham 1-1 Aston Villa (85′ Yarmolenko – 84′ Grealish)

Classifica finale



