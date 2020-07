Premier League 2019-2020, risultati 37° giornata: Liverpool-Chelsea 5-3, poker Manchester City, pareggio United, Arsenal ko

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 37° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

La sfida tra Liverpool e Chelsea ha regalato grande spettacolo e divertimento, ma a portare a casa i tre punti sono stati i campioni d’Inghilterra, inguaiando i Blues, che si giocheranno il quarto e il terzo posto all’ultimo respiro.

Il Manchester City vince con facilità sul Watford, 4 a 0 alla fine dei 90 minuti, doppietta di Sterling, che sbaglia anche un rigore, e reti di Foden e Laporte; ora la squadra di Mullins scivola al terzultimo posto e rischia la retrocessione, nell’ultima gara dovrà affrontare l’Arsenal in trasferta.

L’Aston Villa ottiene tre punti fondamentali per la lotta salvezza, sconfigge l’Arsenal 1 a 0 in casa e supera il Watford grazie alla differenza reti, nella prossima e ultima gara affronterà il già salvo West Ham United. Salvo matematicamente anche il Brighton Hove Albion grazie al pareggio 0 a 0 in casa contro il Newcastle; vittoria esterna per il Southampton, 2 a 0 in casa del Bournemouth, reti di Ings al 41esimo, il raddoppio arriva al nono minuto di recupero con Adams.

Il Tottenham rifila tre reti al Leicester City, 3 a 0 alla fine delle ostilità, che dopo un buon campionato dopo il lockdown non ha più trovato la giusta forma ed ora è scivolata in quinta posizione con il serio rischio di giocare i preliminari di Europa League. Pareggio 1 a 1 tra Manchester United e West Ham United, in vantaggio gli ospiti a fine primo tempo raggiunti in avvio di ripresa dal bel goal di Greenwood.

Vince ancora l’Everton di Carlo Ancelotti, 1 a 0 in casa dello Sheffield United con una rete di Richarlison; vince anche il Wolverhampton con un netto 2 a 0 sul Crystal Palace, tre punti che lasciano ancora aperta la porta per la prossima edizione dell’Europa League da giocarsi nello scontro diretto con il Chelsea. In classifica marcatori Vardy continua a guidare il gruppo con 23 marcature tallonato da Ings con 21 e Aubameyang con 20, Salah e Sterling sono a quota 19; nell’ultima domenica potrebbe esserci un cambio in testa ai cannonieri.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Bournemouth – Southampton 0 – 2

Tottenham – Leicester City 3 – 0

Brighton Hove Albion – Newcastle United 0 – 0

Sheffield United – Everton 0 – 1

Wolverhampton – Crystal Palace 2 – 0

Watford – Manchester City 0 – 4

Aston Villa – Arsenal 1 – 0

Manchester United – West Ham United 1 – 1

Liverpool – Chelsea 5 – 3

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Liverpool 96

Manchester City 78

Manchester United 63

Chelsea 63

Leicester City 62

Wolverhampton 59

Tottenham 58

Sheffield United 54

Burnley 54

Arsenal 53

Everton 49

Southampton 49

Newcastle United 44

Crystal Palace 42

West Ham United 38

Brighton Hove Albion 38

Aston Villa 34

Watford 34

Bournemouth 31

Norwich City 21

