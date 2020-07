Premier League 2019-2020, risultati 36° giornata: Arsenal-Liverpool 2-1, vincono Manchester City, United e Chelsea

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 36° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Liverpool perde 2 a 1 in casa dell’Arsenal, ormai Klopp e tutta la squadra è in vacanza, i Reds vanno in vantaggio con Manè ma poi smettono di giocare e l’Arsenal in 25 minuti ribalta il risultato, il secondo tempo è quasi un passerella con pochissime emozioni. Il Manchester City vince 2 a 1 sul Bournemouth, con le reti di Silva e Jesus nel primo tempo, a due minuti dal termine arriva il goal della bandiera con Brooks.

Vittoria di misura per il Chelsea sul Norwich City, 1 a 0 al fischio finale, tre punti importantissimi a due giornate dalla fine per rimanere in terza posizione. Vince anche il Leicester City, 2 a 0 sullo Sheffield United. Stesso risultato, 2 a 0, ma in favore degli ospiti nella sfida tra Crystal Palace e Manchester United, i Red Devils rimangono appaiati a Vardy e compagni in quarta posizione e all’ultima giornata ci sarà lo scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League.

Pareggio 1 a 1 tra Burnley e Wolverhampton; vittoria esterna per il Tottenham, 3 a 1 in casa del Newcastle. I Wolves sono ancora sesti ma le ultime due giornate saranno fondamentali per vedere quale squadra riuscirà a qualificarsi per i preliminari di Europa League; sono infatti 5 le formazioni che potrebbero ancora raggiungere il sesto posto, oltre a Wolves e Spurs ci sono anche Sheffield, Arsenal e Burnley.

Pareggio 1 a 1 tra Everton e Aston Villa, serviva una vittoria agli uomini di Smith per sperare nella salvezza; stesso risultato, 1 a 1, anche tra Southampton e Brighton Hove Albion. La sfida per la retrocessione tra West Ham United e Watford finisce con la vittoria degli Hammers.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Chelsea – Norwich City 1 – 0

Burnley – Wolverhampton 1 – 1

Manchester City – Bournemouth 2 – 1

Newcastle United – Tottenham 1 – 3

Arsenal – Liverpool 2 – 1

Everton – Aston Villa 1 – 1

Leicester City – Sheffield United 2 – 0

Crystal Palace – Manchester United 0 – 2

Southampton – Brighton Hove Albion 1 – 1

West Ham United – Watford 3 – 1

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Liverpool 93

Manchester City 75

Chelsea 63

Leicester City 62

Manchester United 62

Wolverhampton 56

Tottenham 55

Sheffield United 54

Arsenal 53

Burnley 51

Everton 46

Southampton 46

Newcastle United 43

Crystal Palace 42

Brighton Hove Albion 37

West Ham United 37

Watford 34

Bournemouth 31

Aston Villa 31

Norwich City 21

