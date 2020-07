Premier League 2019-2020, risultati 34° giornata: vincono Chelsea, Manchester City, Liverpool e United

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 34° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Liverpool e il Manchester City continuano ad onorare il campionato come se ancora fossero in corsa per il titolo; i Reds superano per 3 a 1 in trasferta il Brighton Hove Albion, mentre i Citizen fanno addirittura pokerissimo in casa contro il Newcastle.

Il Chelsea strappa il terzo posto al Leicester City, infatti gli uomini di Lampard vincendo 3 a 2 in casa del Crystal Palace scavalcano Vardy e compagni fermati sul pari, 1 a 1 alla fine dei novanta minuti, in casa dell’Arsenal, ora il Leicester rischia di uscire anche dalla zona Champions League.

Sconfitta per il Wolverhampton, 1 a 0 in casa dello Sheffield United, ed ora la qualificazione alla prossima Europa League diventa molto complicata; vittoria di misura anche per il Burnley contro il West Ham United, 1 a 0 al triplice fischio dell’arbitro. Il Watford batte il Norwich City, supera quota 30 punti e può ancora sperare nella salvezza; la sfida tra Everton e Southampton finisce in parità, 1 a 1 alla fine delle ostilità, un punto a testa che va bene a tutte e due le compagini.

Il Tottenham non riesce ad andare oltre allo 0 a 0 in casa del Bournemouth penultimo in classifica, ora per la squadra di Mourinho sembra quasi impossibile la qualificazione alla prossima Europa League, stagione fallimentare per gli Spurs.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Crystal Palace – Chelsea 2 – 3

Watford – Norwich City 2 – 1

Arsenal – Leicester City 1 – 1

Manchester City – Newcastle United 5 – 0

Sheffield United – Wolverhampton 1 – 0

West Ham United – Burnley 0 – 1

Brighton Hove Albion – Liverpool 1 – 3

Bournemouth – Tottenham 0 – 0

Everton – Southampton 1 – 1

Aston Villa – Manchester United 0 – 3

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Liverpool 92

Manchester City 69

Chelsea 60

Leicester 59

Manchester Utd 58

Wolverhampton 52

Sheffield United 51

Arsenal 50

Burnley 49

Tottenham 48

Everton 44

Southampton 43

Newcastle 43

Crystal Palace 42

Brighton Hove Albion 36

West Ham 31

Watford 31

A. Villa 27

Bournemouth 27

Norwich 21

