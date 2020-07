Premier League 2019-2020, risultati 32° giornata: poker Arsenal, tris Manchester United, Chelsea ko, City-Liverpool 4-0

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 32° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

La sfida tra Liverpool e Manchester City perde un po’ attrattiva visto che i Reds già la scorsa domenica si sono laureati campioni d’Inghilterra dopo 30 anni di digiuno; per questo i Citizens hanno vinto 4-0.

Il Leicester City viene sconfitto dall’Everton di Carlo Ancelotti che con questi 3 punti ha ormai raggiunto la salvezza che a inizio anno sembrava inarrivabile, un altro successo per l’allenatore italiano; sconfitta anche per il Chelsea di Lampard che viene battuto dal West Ham United 3 a 2, inutile la doppietta di William, infatti il goal di Yarmolenko a pochi minuti dal fischio finale da la vittoria ai padroni di casa.

Il Manchester United supera senza problemi il Brighton, 3 a 0 il risultato finale, e si avvicina in classifica al quarto posto, solo 2 lunghezze dai Blues; a due punti di distacco c’è però anche il Wolverhampton che vince 1 a 0 in casa dell’Aston Villa e rimane in corsa per l’ultimo posto champions. Vittoria importantissima per il Southampton, 3 punti nello scontro diretto con il Watford e salvezza quasi raggiunta, a rischio retrocessione invece gli uomini Pearson.

Poker dell’Arsenal in casa contro il Norwich City, 4 a 0 il risultato finale, tripletta per Aubameyang e rete finale di Soares, mai pericolosi gli ospiti che ormai sembrano solo aspettare la matematica che li condanni alla retrocessione. Quattro reti anche per il Newcastle che vince 4 a 1 in casa del Bournemouth, uomo partita Saint-Maxin autore di tre assist. Il Tottenham di Mourinho viene sconfitto dallo Sheffield United con un netto 3 a 1; stagione fallimentare per gli Spurs già eliminati agli ottavi di Champions e ora lontanissimi dalla zona coppe.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Aston Villa – Wolverhampton 0 – 1

Watford – Southampton 1 – 3

Crystal Palace – Burnley 0 – 1

Arsenal – Norwich City 4 – 0

Bournemouth – Newcastle United 1 – 4

Brighton Hove Albion – Manchester United 0 – 3

Everton – Leicester City 2 – 1

West Ham United – Chelsea 3 – 2

Sheffield United – Tottenham 3 – 0

Manchester City – Liverpool 4 – 0

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Liverpool 86

Manchester City 66

Leicester City 55

Chelsea 54

Manchester United 52

Wolverhampton 52

Sheffield United 47

Arsenal 46

Tottenham 45

Burnley 45

Everton 44

Crystal Palace 42

Newcastle United 42

Southampton 40

Brighton Hove Albion 33

West Ham United 30

Watford 28

Aston Villa 27

Bournemouth 27

Norwich City 21

