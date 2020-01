Premier League 2019-2020, risultati 24° giornata: Chelsea-Arsenal 2-2, vincono Liverpool e Manchester City, ko United

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 24° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Turno infrasettimanale di Premier League con alcuni risultati a sorpresa. Brutta sconfitta per il Watford nell’anticipo del Martedì, perde 2 a 1 con l’Aston Villa e ritorna penultimo; pesantissima invece la sconfitta del Manchester United in casa contro il Burnley, ora il quinto posto è a rischio.

Vince con un poker il Leicester City che continua la rincorsa al Liverpool che rimane comunque lontanissimo, primo tempo con una sola marcatura, quella di Barnes al 24esimo, poi nella ripresa la partita diventa bellissima e vanno in rete tre volte i padroni di casa e una volta gli ospiti. Vittoria anche per il Tottenham, 2 a 1 contro il Norwich City con reti di Alli e Son.

Bella vittoria esterna per il Southampton che si impone 2 a 0 sul campo del Crystal Palace, reti di Redmond nel primo tempo e Armstrong nel secondo. Vince in trasferta anche il Manchester City di Guardiola, 1 a 0 sul difficile campo dello Sheffield United, che mantiene la seconda piazza con tre punti di vantaggio sul Leicester.

Pep Guardiola

Pareggio 2 a 2 tra Everton e Newcastle United; partita incredibile quella di Liverpool, i padroni di casa restano in vantaggio per 2 a 0 fino ai minuti di recupero, poi sugli sviluppi di due calci d’angolo Lejeune mette a segno una doppietta, il primo goal al 94esimo e il secondo al 96esimo a pochi secondo dal fischio finale. Finisce 2 a 2 anche il derby di Londra tra Chelsea ed Arsenal; partita divertente ed emozionate fino agli ultimi minuti, vanno in rete infatti Azpilicueta al 84esimo per il Chelsea e Bellerin al 87esimo per l’Arsenal per il definitivo 2 a 2. I Gunners possono recriminare per un rigore non concesso su cui anche il VAR sembra sorvolare.

Ultima partita giocata in questa giornata è quella tra Wolverhampton e Liverpool che vede vincitori i Reds per 2 a 1; subito in vantaggio gli uomini di Klopp, calcio d’angolo battuto da Alexander-Arnold su cui il più lesto ad intervenire è Henderson che di testa mette nel setta alla sinistra di Patricio, poi nella ripresa il Wolverhampton pareggia con Jimenez al 51esimo ma è il solito Firmino a 6 minuti dallo scadere a mettere a segno il goal del definitivo 2 a 1.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Aston Villa – Watford 2 – 1

Bournemouth – Brighton Hove Albion 3 – 1

Crystal Palace – Southampton 0 – 2

Everton – Newcastle United 2 – 2

Sheffield United – Manchester City 0 – 1

Chelsea – Arsenal 2 – 2

Leicester City – West Ham United 4 – 1

Tottenham – Norwich City 2 – 1

Manchester United – Burnley 0 – 2

Wolverhampton – Liverpool 1 – 2

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Liverpool 67

Manchester City 51

Leicester City 48

Chelsea 40

Manchester United 34

Tottenham 34

Wolverhampton 34

Sheffield United 33

Southampton 31

Arsenal 30

Crystal Palace 30

Everton 30

Burnley 30

Newcastle United 30

Brighton Hove Albion 25

Aston Villa 25

West Ham United 23

Bournemouth 23

Watford 23

Norwich City 17

