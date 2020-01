Premier League 2019-2020, risultati 23° giornata: Liverpool-Manchester United 2-0, pareggi City e Arsenal, ko Chelsea

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 23° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Il Liverpool approfitta dei passi falsi delle inseguitrici ed allunga ancora in campionato, ora sono 16 i punti di vantaggio sul Manchester City e 19 sul Leicester. Gli uomini di Klopp superano 2 a 0 il Manchester United con una rete di Van Dijk al 14esimo del primo tempo e uno di Salah al terzo minuto di recupero.

Il City di Guardiola viene fermato sul pareggio, 2 a 2, da un coraggioso Crystal Palace che va in vantaggio a fine primo tempo e resiste fino a 10 minuti dal termine, poi la doppietta di Aguero nel giro di 5 minuti ribalta il risultato ma gli ospiti non si arrendono e nel primo minuto di recuperano pareggiano grazie ad un autogol di Fernandinho. Brutta sconfitta per il Leicester City che viene superato 2 a 1 dal Burnley, da segnalare l’errore dal dischetto di Vardy che poteva regalare la vittoria.

Pesante sconfitta anche per il Chelsea che viene battuto dal Newcastle per 1 a 0 con una rete di Hayden al 94esimo; gli uomini di Lampard provano in tutti i modi a vincere la partita ma non sono mai realmente pericolosi e alla fine subiscono la rete che regala i tre punti ai bianconeri. Ancora un pareggio per l’Arsenal, 1 a 1 contro lo Sheffield United, posizione di classifica tranquilla ma assolutamente lontana dalla zone coppe.

Pareggio a reti bianche per il Tottenham, in casa del Watford finisce 0 a 0, assente Kane l’attacco degli Spurs è sterile ed il solo Son non basta per guadagnare i tre punti. Bella vittoria del Norwich City in chiave salvezza, 1 a 0 sul Bournemouth grazie al rigore trasformato da Pukki. Pareggio 1 a 1 tra Brighton Hove Albion e Aston Villa, finisce 1 a 1 con le reti di Trossard per i padroni di casa e Grealish per gli ospiti.

Vittoria per il Wolverhampton sul campo del Southampton, 3 a 2 in rimonta per gli uomini di Espirito Santo; sotto 2 a 0 nella prima frazione i Wolves ribaltano il risultato con una doppietta di Jimenez e la rete di Neto. Pareggio 1 a 1 tra West Ham United e Everton, le reti entrambe nel finale di primo tempo. In classifica marcatore Vardy in testa con 17 marcature inseguito da Aguero con 15 e Rashford con 14.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Watford – Tottenham 0 – 0

Arsenal – Sheffield United 1 – 1

Brighton Hove Albion – Aston Villa 1 – 1

Manchester City – Crystal Palace 2 – 2

Norwich City – Bournemouth 1 – 0

Southampton – Wolverhampton 2 – 3

West Ham United – Everton 1 – 1

Newcastle United – Chelsea 1 – 0

Burnley – Leicester City 2 – 1

Liverpool – Manchester United 2 – 0

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Liverpool 64

Manchester City 48

Leicester City 45

Chelsea 39

Manchester United 34

Wolverhampton 34

Sheffield United 33

Tottenham 31

Crystal Palace 30

Arsenal 29

Everton 29

Newcastle United 29

Southampton 28

Burnley 27

Brighton Hove Albion 25

West Ham United 23

Watford 23

Aston Villa 22

Bournemouth 20

Norwich City 17

©RIPRODUZIONE RISERVATA