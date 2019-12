Premier League 2019-2020, risultati 17° giornata: Arsenal-Manchester City 0-3, ok Liverpool, ko Chelsea, pareggio United

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 17° giornata di Premier League: la classifica e i marcatori aggiornate

Continua il dominio del Liverpool in Premier League, ancora una vittoria e ora i punti sulla seconda sono già dieci; nell’anticipo di Sabato è una doppietta di Salah a regalare i tre punti ai Reds, 2 a 0 sul Watford il risultato finale. Pareggia 1 a 1 il Leicester City in casa contro il Norwich City, la squadra di Vardy e compagni rimane seconda con 4 punti di vantaggio sui terzi.

Il Manchester City strapazza l’Arsenal, un secco 3 a 0 che lascia poche scuse ai padroni di casa, la partita finisce già nel primo tempo con la doppietta di De Bruyne e il goal di Sterling; il cambio allenatore non sembra abbia giovato ai Gunners che ora si ritrovano nella parte destra della classifica lontanissimi dalla zone coppe.

Il Manchester United non riesce a superare l’Everton, finisce 1 a 1 all’Old Trafford; è di poche ore fa la conferma che il nuovo allenatore dell’Everton sarà Carlo Ancelotti che avrà il difficile compito di portare fuori dalle zone basse di classifica la seconda squadra di Liverpool. Sconfitta casalinga per il Chelsea che viene battuto 1 a 0 dal Bournemouth.

Stesso risultato, 1 a 0, ma in favore dei padroni di casa nella sfida tra Burnley e Newcastle United, basta un goal di Wood a metà ripresa per dare i tre punti al Burnley. Lo Sheffield United continua a stupire e vince ancora, i tre punti conquistati con il netto 2 a 0 sull’Aston Villa lo portano a pari punti con il Manchester United al sesto posto in classifica in piena Europa League.

Il West Ham United espunga il campo del Southampton per 1 a 0, Haller al 37esimo del primo tempo mette a segno l’unica rete della partita. Il Tottenham di Mourinho sta lentamente risalendo la classifica, vittoria sofferta contro il Wolverhampton, 2 a 1 al triplice fischio, ci pensa Vertonghen nei minuti di recupero a regalare i tre punti agli Spurs. Nel posticipo di Lunedì sera pareggio 1 a 1 tra Crystal Palace e Brighton Hove Albion, in vantaggio gli ospiti con Maupay al 54esimo, e poi Zaha al 76esimo a portare la sfida sul definitivo 1 a 1.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Liverpool – Watford 2 – 0

Burnley – Newcastle United 1 – 0

Chelsea – Bournemouth 0 – 1

Leicester City – Norwich City 1 – 1

Sheffield United – Aston Villa 2 – 0

Southampton – West Ham United 0 – 1

Manchester United – Everton 1 – 1

Wolverhampton – Tottenham 1 – 2

Arsenal – Manchester City 0 – 3

Crystal Palace – Brighton Hove Albion 1 – 1

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Liverpool 49

Leicester City 39

Manchester City 35

Chelsea 29

Tottenham 26

Manchester United 25

Sheffield United 25

Wolverhampton 24

Crystal Palace 23

Arsenal 22

Newcastle United 22

Burnley 21

Brighton Hove Albion 20

Bournemouth 19

West Ham United 19

Everton 18

Aston Villa 15

Southampton 15

Norwich City 12

Watford 9

©RIPRODUZIONE RISERVATA