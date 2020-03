Emergenza Coronavirus: ipotesi ripresa Premier League il 1 giugno

La Premier League tornerà a discutere la questione Coronavirus il prossimo 3 aprile. In quell’occasione potrebbe essere stabilita la data di rientro in campo delle formazioni. L’ultima ipotesi parla del 1 giugno.

Logo della Premier League. Fonte: Wikipedia Premier League

Ancora due settimane per poter avere un quadro migliore e più circostanziato della malattia. Ad oggi la data migliore per la ripresa della Premier League pare proprio giugno, con la possiblità di far giocare tutti gli incontri a porte chiuse pur di chiudere tutti i tornei, compresa la FA cup arrivata ai quarti di finale.

La maggior parte delle squadre deve giocare 9 partite, solo 4 ne devono ancora disputare 10. La coppa nazionale, invece, ha ancora sette gare da disputare fino alla sua conclusione.

Le squadre professionistiche maschili e femminili, assieme alla Football Association, English Football League e alla massima serie femminile, hanno stabilito che il calcio non tornerà in campo prima del 30 aprile.

Ai club non viene chiesto di prendere decisioni fino a quando la situazione non sarà definita in maniera più chiara. L’obiettivo è quello di porre come termine ultimo per la fine della stagione l’11 luglio prossimo.

La situazione è comunque in divenire, con continue evoluzioni. Non è comunque possibile stabilire con certezza quando ci potrà essere il rientro in campo delle squadre.

L’idea della federazione è comunque quella di trovare una soluzione per portare a termine il campionato ed evitare perdite ingenti di soldi.

Fra due settimane potremmo sicuramente avere un’idea più chiara della situazione complessiva.

