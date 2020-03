Portogallo: ispezione Fora de Jogo, indagato Mendes

Caos in Portogallo: Rui Pinto (hacker portoghese) ha deciso di rivelare milioni di documenti su corruzione e strani giri fiscali nel mondo del calcio e fra i tanti indagati ci sarebbe anche Jorge Mendes, potente procuratore agente di Ronaldo e Mourinho. All’interno dell’inchiesta denominata ‘Fora de Jogo’ sono stati svelati numerosi conti falsi e manipolazioni fiscali che ora come ora estrometterebbero il Portogallo dalle prossime coppe internazionali. L’ operazione, dopo numerose ispezioni, ha svelato molti illeciti anche in numerosi club della prima lega portoghese come lo Sporting Lisbona.

Questa operazione però è figlia di una più grande nata nel 2014 sempre a causa di Pinto: ‘Football Leaks’ (nome dell’operazione) svelò delle irregolarità nei conti del Manchester City e anche dei raggiri da parte di Messi e Mourinho. Fora de Jogo comunuque, a detta di Mauro Bousquet (intermediario portoghese) è un operazione di semplice controllo e non scatenerà nessun terremoto mediatico.

