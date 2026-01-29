Play Off Champions League, possibili avversarie Inter, Juventus, Atalanta

Champions League - Stadiosport.it

Champions League: le possibili avversarie di Inter, Juventus e Atalanta ai Play off e ottavi di finale.

Conclusa l’ultima giornata della fase a Girone unico di Champions League ieri sono arrivati i verdetti finali con le prime 8 squadre classificate che hanno accesso diretto agli ottavi di Finale, tra queste purtroppo nessuna italiana.

Le successive 16 squadre, ossia dal 9° al 24° posto in classifica, dovranno disputare a febbraio gli spareggi Play Off e tra queste ci sono 3 italiane Inter, Juventus e Atalanta.

Il Napoli di Antonio Conte invece sconfitto ieri in casa dal Chelsea è stato eliminato classificandosi al 30° posto e fuori dalla zona Play Off.

In attesa del sorteggio di domani che si svolgerà alle 12:00 a Nyon in Svizzera la classifica ha delineato il tabellone coi possibili accoppiamenti dei Play off.

Tabellone Play Off Champions League 2025-2026

Club Brugge/Galatasaray – Juventus /Atletico Madrid

/Atletico Madrid Bodo Glimt/Benfica – Real Madrid /Inter

Borussia Dortmund/Olympiacos – Atalanta /Bayer Leverkusen

/Bayer Leverkusen Qarabag/Monaco – Newcastle/PSG

Possibili Ottavi di Finale:

ARSENAL vs una tra: Atalanta , Leverkusen, Dortmund o Olympiacos

vs una tra: , Leverkusen, Dortmund o Olympiacos BAYERN vs una tra: Atalanta , Leverkusen, Dortmund o Olympiacos

vs una tra: , Leverkusen, Dortmund o Olympiacos LIVERPOOL vs una tra: Juve , Atletico, Brugge o Galatasaray

vs una tra: , Atletico, Brugge o Galatasaray TOTTENHAM vs una tra: Juve , Atletico, Brugge o Galatasaray

vs una tra: , Atletico, Brugge o Galatasaray BARCELLONA vs una tra: Psg, Newcastle, Monaco o Qarabag

vs una tra: Psg, Newcastle, Monaco o Qarabag CHELSEA vs una tra: Psg, Newcastle, Monaco o Qarabag

vs una tra: Psg, Newcastle, Monaco o Qarabag SPORTING vs una tra: Real, Inter , Bodo o Benfica

vs una tra: Real, , Bodo o Benfica MAN CITY vs una tra: Real, Inter, Bodo o Benfica

Scongiurata la possibilità di vedere un derby italiano nei play Off queste le possibili avversarie.

La Juventus troverà una tra i belgi del Club Brugge ed i turchi del Galatasaray.

L’Inter affronterà il Bodo Glimt o il Benfica.

L’Atalanta invece troverà una tra Borussia Dortmund e Olympiakos.

Saranno costrette a passare dai Play Off anche i campioni d’Europa in carica del PSG ed il Real Madrid.

Diretta Tv e Streaming Sorteggio playoff Champions League:

Il sorteggio dei playoff di Champions League è fissato per venerdì 30 gennaio e si terrà nella prestigiosa Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera. L’evento prenderà il via alle ore 12 e definirà gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta che precede gli ottavi di finale della massima competizione europea per club.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport (canale 200), oltre che sulle piattaforme NOW e Amazon Prime Video, tutti broadcaster titolari dei diritti della Champions League per la stagione in corso.

Il sorteggio dei playoff di Champions League potrà essere seguito anche in diretta streaming, sia da dispositivi mobili che da computer. Gli abbonati Sky avranno accesso alla visione tramite l’app Sky Go, senza costi aggiuntivi. La diretta sarà disponibile anche gratuitamente su UEFA.tv e sul canale ufficiale YouTube dell’UEFA, consentendo a tutti gli appassionati di seguire in tempo reale uno degli appuntamenti più attesi della stagione calcistica europea.

Playoff Champions League date e regolamento:

I playoff di Champions League si disputano con doppio confronto, prevedendo una gara di andata e una di ritorno. La squadra testa di serie ha il vantaggio di giocare in casa la seconda partita, considerata decisiva per l’accesso al turno successivo.

Non è più in vigore la regola dei gol in trasferta. In caso di parità dopo i 180 minuti complessivi, la qualificazione viene decisa attraverso tempi supplementari e, se l’equilibrio persiste, tramite calci di rigore.

Date dei playoff di Champions League

Le partite di andata sono in programma martedì 17 e mercoledì 18 febbraio 2026.

Le partite di ritorno si giocheranno martedì 24 e mercoledì 25 febbraio 2026.

Nel caso in cui si verifichino sovrapposizioni di stadi o città, la gestione delle criticità avverrà secondo i criteri stabiliti dal Comitato Competizioni per club della UEFA. L’organo di governo del calcio europeo definirà il calendario ufficiale, comprensivo di date e orari di inizio delle singole partite, solo dopo lo svolgimento del sorteggio.

Al termine dei playoff, otto squadre otterranno la qualificazione agli ottavi di finale. Il sorteggio degli ottavi di Champions League è già fissato per venerdì 27 febbraio 2026.

