Play Off Champions League: Juventus-Galatasaray, Inter-Bodo e Atalanta-Borussia

L’urna di Nyon ha decretato le avversarie delle 3 squadre italiane negli spareggi che portano agli ottavi di Finale di Champions League: la Juventus trova i turchi del Galatasaray, l’Inter la sorpresa Bodo Glimt mentre l’Atalanta se la vedrà coi tedeschi del Borussia Dortmund.

Le 3 italiane avranno il vantaggio di giocare il match di andata fuori casa ed il ritorno davanti al loro pubblico.

La Juventus giocherà l’andata in Turchia contro il Galatasaray il 17 febbraio alle ore 18:45 ed il ritorno allo Stadium di Torino il 25 febbraio alle 21:00.

L’Atalanta giocherà a Dortmund contro il Borussia martedì 17 febbraio alle 21:00 ed il ritorno a Bergamo il 25 Febbraio alle 18:45.

L’Inter giocherà in trasferta contro il Bodo Glimt il 18 Febbraio alle 21:00 ed il ritorno a San Siro il 24 Febbraio alle 21:00.

Gli altri accoppiamenti dei Play Off:

Gli altri accoppiamenti vedranno di fronte Monaco e Psg nel derby francese, il Benfica di Mourinho ritrova il Real Madrid, Qarabag-Newcastle, Club Brugge-Atletic Bilbao, Olympiakos-Bayer Leverkusen.

Il Real Madrid affronterà il Benfica di José Mourinho negli spareggi della fase a eliminazione diretta di Champions League, secondo quanto stabilito dal sorteggio ufficiale dei playoff. Una sfida ad alta tensione che arriva subito dopo il recente confronto tra le due squadre, già decisivo per la classifica finale della fase precedente.

I blancos, esclusi dalla top otto, cercano ora il riscatto nel doppio confronto andata e ritorno contro il club portoghese, che ha invece centrato la qualificazione grazie a un finale di partita clamoroso nell’ultimo scontro diretto disputato a Lisbona.

Nel match perso 4 a 2 in trasferta, il Real Madrid ha chiuso in inferiorità numerica dopo le espulsioni di Raul Asencio e Rodrygo, episodi che hanno inciso pesantemente sull’andamento della gara. Nel recupero, al minuto 98, il portiere Anatoliy Trubin ha trovato addirittura il gol di testa su calcio di punizione, rete che ha permesso al Benfica di entrare tra le prime ventiquattro squadre del torneo grazie alla differenza reti.

Il nuovo incrocio europeo mette quindi di fronte due club storici e un allenatore come Mourinho contro una delle squadre più titolate della competizione, in un doppio confronto che promette ritmo alto, pressione e forte attenzione mediatica.

Il sorteggio dei playoff di Champions League ha definito anche il calendario del doppio confronto tra Real Madrid e Benfica. La squadra spagnola, testa di serie nel tabellone, giocherà il ritorno in casa, ottenendo così un vantaggio strategico nella sfida a eliminazione diretta.

L’andata si disputerà allo Estadio da Luz, casa del Benfica, nelle date del 17 o 18 febbraio, mentre il ritorno è previsto a Madrid il 24 o 25 febbraio, dove il Real Madrid potrà contare sul supporto del proprio pubblico. Un fattore che storicamente pesa molto nelle gare europee a doppio turno.

Sulla carta il Real Madrid parte favorito per il passaggio del turno grazie a una rosa ricca di talento e profondità, con giocatori decisivi come Kylian Mbappé, Vinicius Junior e Jude Bellingham, elementi capaci di spostare gli equilibri anche nelle partite più bloccate.

Nonostante il valore individuale, la stagione dei blancos è stata fin qui irregolare. Il cambio di allenatore e diverse prestazioni sotto le aspettative hanno reso il percorso meno lineare del previsto, lasciando margini di fiducia al Benfica guidato da José Mourinho, che punta sull’organizzazione tattica e sulla gestione delle partite chiave.

Chi supererà il playoff accederà agli ottavi di finale, dove troverà una tra Manchester City e Sporting Lisbona, altra grande rivale nazionale del Benfica. Un possibile incrocio che rende il percorso verso i quarti ancora più competitivo e ricco di scontri di alto livello.

Champions date e Orari Andata Play Off:

17/02 ore 18.45 Galatasaray- Juventus

17/02 ore 21 Monaco-Psg

17/02 ore 21 Dortmund- Atalanta

17/02 ore 21 Benfica-Real Madrid

18/02 ore 18.45 Qarabag-Newcastle

18/02 ore 21 Bruges-Atletico Madrid

18/02 ore 21 Bodo Glimt- Inter

18/02 ore 21 Olympiacos-Bayer Leverkusen

Champions League date e orari ritorno Play Off:

24/02 ore 18.45 Atletico Madrid-Bruges

24/02 ore 21 Bayer Leverkusen-Olympiacos

24/02 ore 21 Inter -Bodo Glimt

-Bodo Glimt 24/02 ore 21 Newcastle-Qarabag

25/02 ore 18.45 Atalanta -Dortmund

-Dortmund 25/02 ore 21 Juventus -Galatasaray

-Galatasaray 25/02 ore 21 Psg-Monaco

25/02 ore 21 Real Madrid-Benfica

