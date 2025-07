Pixel 6a ancora a rischio esplosione: nuovo caso di incendio durante la ricarica nella notte

Un altro caso preoccupante riguardante la batteria del Pixel 6a è emerso su Reddit, alimentando le polemiche sul dispositivo mid-range di Google. Un utente ha raccontato di aver vissuto un’esperienza traumatica: il suo Pixel 6a ha preso fuoco durante la ricarica, provocando un principio d’incendio nella stanza da letto. È solo l’ultimo di una serie di incidenti che stanno minando la reputazione di questo modello, un tempo apprezzato per il suo rapporto qualità-prezzo.

Il racconto: fuoco a pochi centimetri dalla testa

L’episodio è accaduto il 26 luglio 2025, ed è stato condiviso dall’utente Reddit “footymanageraddict”. Secondo quanto riportato, il telefono era collegato alla presa elettrica e si trovava a meno di 40 cm dalla testa dell’utente, sul comodino accanto al letto. All’improvviso, un forte odore e un rumore hanno svegliato l’utente, che si è trovato davanti a un principio di incendio:

“Mi sono svegliato con un odore terribile e un rumore forte. Il fuoco era già iniziato e sono riuscito a lanciare il telefono sul pavimento tirandolo per il cavo. Le lenzuola avevano preso fuoco e il mio condizionatore a pavimento ha riportato danni visibili. Ho avuto mal di gola per tutto il giorno a causa del fumo inalato.”

L’utente ha anche spiegato che la porta della stanza era chiusa per via del condizionatore acceso, aumentando la concentrazione del fumo nell’ambiente. Il danno al telefono è totale: le immagini postate mostrano il dispositivo completamente carbonizzato. Per fortuna, il lato della batteria era rivolto verso l’esterno e non verso l’utente, evitando conseguenze ben peggiori.

Google sotto accusa: aggiornamento per “tamponare” i rischi

Questo ennesimo episodio mette ancora più in discussione la sicurezza del Pixel 6a, già da tempo al centro di segnalazioni per problemi di surriscaldamento e gestione della batteria. Google ha recentemente distribuito un aggiornamento software che limita la capacità e la velocità di ricarica della batteria dopo 400 cicli, una scelta che, secondo molti, ha lo scopo di contenere i rischi di incendio.

La decisione, seppur motivata come misura di tutela, solleva interrogativi sulle componenti delle batterie scelte da Google e sui fornitori coinvolti. Non ci sono prove ufficiali di difetti sistemici nei lotti, ma il fatto che la casa madre abbia imposto una riduzione delle performance con un update lascia intendere che dietro le quinte ci siano preoccupazioni ben concrete.

Cosa fare se il tuo Pixel 6a mostra problemi

L’utente che ha subito l’incendio ha chiesto pubblicamente come contattare l’assistenza Google via email, non essendo soddisfatto della risposta ricevuta sui forum. In questi casi è consigliabile:

Scrivere direttamente all’assistenza tramite l’indirizzo dedicato: supporto@google.com (o tramite il modulo sul sito ufficiale)

(o tramite il modulo sul sito ufficiale) Allegare foto dei danni e descrizione dettagliata dell’accaduto

Richiedere esplicitamente una sostituzione o rimborso , segnalando il rischio per la sicurezza

, segnalando il rischio per la sicurezza In caso di incidenti con danni materiali, valutare il coinvolgimento della propria assicurazione e degli enti competenti

Il Pixel 6a continua ad alimentare preoccupazioni legate alla sicurezza della batteria, con casi di esplosione che, seppur rari, diventano sempre più difficili da ignorare. Google sembra correre ai ripari con aggiornamenti limitativi, ma ciò non basta a placare le polemiche. Chi possiede questo modello dovrebbe evitare la ricarica notturna, usare solo accessori originali, e prestare massima attenzione a surriscaldamenti anomali. La sicurezza viene prima di tutto.