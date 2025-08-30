Pisa Roma Live e Diretta Streaming 2° Giornata Serie A

Dove vedere Pisa – Roma in Diretta Tv e Streaming Live, 2° Giornata Serie A, Sabato 30 Agosto ore 20:45.

Il Pisa torna a giocare in Serie A davanti al proprio pubblico dopo ben 34 anni di assenza.

I toscani al loro esordio in Serie A lo scorso week end sono usciti da Bergamo con un pareggio per 1 a 1 contro l’Atalanta.

La Roma di Giampiero Gasperini punta a confermarsi dopo l’ottimo avvio di stagione sabato sera sul campo dell’Arena Garibaldi contro il Pisa.

Dopo il successo all’esordio in Serie A contro il Bologna, i Giallorossi vogliono dare continuità al lavoro di Gian Piero Gasperini, che ha festeggiato con tre punti la sua prima panchina ufficiale con la Roma.

Di fronte troveranno un Pisa che, con il nuovo allenatore, ha strappato un pareggio incoraggiante a Bergamo e punta a fare lo sgambetto a una delle favorite per l’alta classifica.

Formazioni Ufficiali di Pisa – Roma:

PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Lusuardi; Tourè, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Allenatore: Alberto Gilardino.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N’Dicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Guarda Pisa – Roma in Diretta su DAZN.

Dove vedere Pisa – Roma in Diretta TV e Streaming

Il match Pisa – Roma di Sabato 30 agosto alle 20:45 sarà trasmesso in Diretta Tv e Streaming sia su DAZN che su Sky, offrendo diverse soluzioni per i tifosi.

Diretta TV: DAZN tramite app su smart TV Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport Calcio (canale 202) Sky Sport 4K (canale 213) Zona DAZN (canale 214 Sky)

Diretta streaming: App DAZN su smartphone, tablet, console, PC e smart TV NOW per gli abbonati Sky Sky Go per chi ha un abbonamento Sky attivo



Pisa – Roma sarà trasmessa in Diretta Tv in co-esclusiva sia su DAZN che su Sky, che manda in diretta tre partite per giornata. Su Sky il match sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K (213).

La telecronaca di Pisa – Roma su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin.

La telecronaca su Sky invece sarà a cura di Federico Zancan e Luca Marchegiani.

E’ possibile vedere Pisa – Roma in Diretta Streaming Live oltre che sull’app DAZN anche su Sky Go (per gli abbonati a Sky Sport) e NOW (in pay per view).

Come arriva la Roma:

Allo Stadio Olimpico è iniziata ufficialmente una nuova era per la Roma, che nel debutto stagionale ha ospitato il Bologna sotto la guida del nuovo tecnico Gian Piero Gasperini, ex Atalanta. I Giallorossi hanno celebrato l’occasione nel migliore dei modi, conquistando tre punti preziosi grazie alla rete decisiva di Wesley nella ripresa, complice una difesa avversaria non impeccabile, superando così i vincitori della scorsa Coppa Italia e proseguendo un 2025 finora molto positivo.

Dopo tre stagioni consecutive concluse al sesto posto, la Roma lo scorso anno è riuscita a entrare nella top 5, sfiorando la qualificazione in Champions League solo per un soffio. La passata stagione, iniziata tra mille difficoltà, aveva trovato equilibrio grazie al ritorno di Claudio Ranieri, che aveva inanellato una striscia di 19 risultati utili consecutivi prima di passare il testimone proprio a Gasperini. Ora, con il nuovo allenatore, la squadra sembra proseguire sulla stessa scia positiva.

Con cinque vittorie in sette amichevoli estive e un mercato particolarmente movimentato, la Roma punta a dare continuità al buon avvio di campionato. Un successo anche contro il Pisa consentirebbe ai giallorossi di vincere le prime due giornate di Serie A per la terza volta negli ultimi dieci anni, un obiettivo che Gasperini e i suoi uomini vogliono assolutamente centrare.

Come arriva il Pisa:

Per i tifosi più anziani del Pisa, la sfida di sabato contro la Roma avrà un sapore speciale: l’ultima volta che hanno visto il club toscano giocare una partita di Serie A all’Arena Garibaldi risale addirittura al 1991, quando i giallorossi si imposero per 1-0. Quella fu l’ultima gara casalinga dei nerazzurri nella massima serie prima di un’assenza durata 34 anni, che terminerà finalmente questo weekend.

Dopo aver riportato il Pisa in Serie A, il tecnico della promozione Pippo Inzaghi ha lasciato sorprendentemente il club per accasarsi al Palermo, lasciando spazio ad Alberto Gilardino, chiamato a guidare il nuovo corso. L’esordio stagionale è stato incoraggiante: nella prima giornata, il Pisa ha sorpreso tutti andando in vantaggio a Bergamo contro l’Atalanta, prima di subire il gol del pareggio e chiudere sul 1-1.

In precedenza, i nerazzurri avevano conquistato il passaggio al secondo turno di Coppa Italia superando il Cesena ai calci di rigore, segno di un avvio complessivamente positivo sotto la nuova gestione. Tuttavia, la tradizione non sorride al Pisa: nei 14 precedenti contro la Roma in Serie A, hanno rimediato 10 sconfitte, ottenendo appena due vittorie. Un dato che rende la sfida di sabato una montagna ancora più ardua da scalare.

Pronostico di Pisa – Roma:

L’entusiasmo del Pisa potrebbe subire una battuta d’arresto: la Roma arriva all’Arena Garibaldi in un momento di grande fiducia, trascinata dall’onda positiva iniziata con Ranieri e ora proseguita da Gasperini. I giallorossi hanno mostrato solidità e concretezza nella prima uscita stagionale e sembrano pronti a confermarsi anche contro i nerazzurri.

Per il Pisa, il lungo digiuno di successi casalinghi in Serie A potrebbe proseguire, con la Roma favorita per conquistare tre punti preziosi e dare ulteriore continuità al suo ottimo avvio di stagione.

Pronostico Pisa Roma: X2 e Over 2.5