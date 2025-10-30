Pisa – Lazio Diretta Streaming Live e Tv Serie A 9° Giornata

Dove vedere Pisa – Lazio in Diretta Tv e Streaming Live, 9° Giornata Serie A, Giovedì 30 Ottobre ore 20:45.

Il Pisa torna a sfidare la Lazio in Serie A dopo ben 34 anni di assenza dal massimo campionato, in una sfida dal sapore storico che chiuderà la nona giornata di Serie A.

All’Arena Garibaldi, i toscani cercano la prima vittoria stagionale dopo un avvio complicato ma dovranno vedersela con una Lazio determinata a riscattare le ultime prestazioni altalenanti. I biancocelesti vengono dall’importante vittoria all’Olimpico contro la Juventus che ha ridato morale alla squadra oltre che 3 punti preziosi. La Lazio è ora a 11 punti in classifica dopo 8 giornate frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte.

Il Pisa neo promosso invece non ha ancora vinto in Serie A e ha ottenuto sin qui 4 vittorie e 4 sconfitte ed è al penultimo posto in classifica insieme alla Fiorentina.

L’ultimo precedente tra le due squadre in terra toscana risale al maggio 1991, quando i biancocelesti si imposero proprio sul campo del Pisa. Un successo che potrebbe ripetersi anche oggi, considerando le difficoltà incontrate finora dai nerazzurri nel trovare la via del successo da quando sono tornati in Serie A.

Il match promette emozioni e tensione: da una parte l’entusiasmo del neopromosso Pisa, dall’altra l’esperienza di una Lazio che vuole tornare a correre per l’Europa.

Formazioni Ufficiali di Pisa – Lazio:

Gilardino manda in campo il suo Pisa con il 3-4-2-1 con Semper in porta e davanti a lui linea difensiva a 3 formata da Canestrelli, Caracciolo e Denoon. A centrocampo ci sono Aebischer e Marin al centro con Tourè a destra e Angori a sinistra. In attacco Nzola punta centrale supportato da Cuadrado e Tramoni.

Sarri manda in campo la sua Lazio con il solito 4-3-3 con Provedel in porta e davanti a lui Gila e Romagnoli centrali con Marusic a destra e Pellegrini a sinistra. A centrocampo c’è Cataldi in cabina di regia affiancato da Guendozi e Basic. In attacco il tridente formato da Isaksen, Dia e Zaccagni.

PISA (3-4-2-1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Denoon; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Cuadrado, Tramoni; Nzola. Allenarore Gilardino

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Dove vedere Pisa – Lazio in Diretta TV e Streaming

Il match Pisa – Lazio di giovedì 30 Ottobre alle 20:45sarà trasmesso in Diretta Tv e Streaming sia su DAZN che su Sky, offrendo diverse soluzioni per i tifosi.

Diretta TV: DAZN tramite app su smart TV Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport Calcio (canale 202) Sky Sport 4K (canale 213) Zona DAZN (canale 214 Sky)

Diretta streaming: App DAZN su smartphone, tablet, console, PC e smart TV NOW per gli abbonati Sky Sky Go per chi ha un abbonamento Sky attivo



Pisa – Lazio sarà trasmessa in Diretta Tv in co-esclusiva sia su DAZN che su Sky, che manda in diretta tre partite per giornata. Su Sky il match sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport Uno e Sky Sport 4K (213).

La telecronaca di Pisa – Lazio su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, coadiuvato da Andrea Stramaccioni nel ruolo di commentatore tecnico.

Su Sky la telecronaca sarà a cura di Stefano Borghi con commento tecnico di Massimo Gobbi.

E’ possibile vedere Pisa – Lazio in Diretta Streaming Live oltre che sull’app DAZN anche su Sky Go (per gli abbonati a Sky Sport) e NOW (in pay per view).

Come arriva il Pisa:

Il Pisa resta ancora senza vittorie in questo avvio di stagione, ma l’ambiente nerazzurro percepisce una crescita costante e la sensazione che il primo successo possa essere davvero vicino. La squadra di Alberto Gilardino è reduce da una prova coraggiosa a San Siro nell’ottava giornata, dove il tecnico ha vissuto tre stagioni da giocatore, sfiorando un risultato storico contro il Milan.

Dopo il vantaggio rossonero firmato da Rafael Leao nei primi minuti, il Pisa aveva ribaltato la gara grazie alle reti di Juan Cuadrado e M’Bala Nzola, portandosi avanti fino a pochi istanti dal triplice fischio. Sembrava fatta, ma il gol di Zachary Athekame al terzo minuto di recupero ha spezzato il sogno dei toscani, che tornano a casa con un punto e tanta amarezza.

La classifica resta delicata: il Pisa è penultimo dopo otto turni, ma con la prospettiva concreta di risalire. Tre punti nella prossima gara interna contro la Lazio potrebbero far balzare i nerazzurri fino alla quindicesima posizione, superando Verona, Lecce e Parma, oggi distanti pochi punti.

Dal canto suo, la Lazio non ha alcuna intenzione di agevolare il percorso degli uomini di Gilardino. I biancocelesti vogliono tornare a correre e sono ben consapevoli che il Pisa è una delle quattro squadre ancora a secco di successi in campionato, un dato che rende la sfida ancora più insidiosa.

Atmosfera carica all’Arena Garibaldi: il Pisa sogna la prima vittoria nel ritorno in Serie A, la Lazio punta a consolidare le proprie ambizioni europee. Una gara che promette intensità, tensione e potenziali sorprese.

Come arriva la Lazio:

La Lazio di Maurizio Sarri arriva a questo turno con una classifica di metà graduatoria, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, per un totale di 11 punti. Una posizione che può sembrare anonima, ma il distacco dalle zone nobili è minimo: solo 2 punti dal sesto posto del Como, 3 dal quinto occupato dal Bologna e 4 dall’Inter, attualmente quarta.

Il rendimento recente parla a favore dei biancocelesti. Dopo un avvio complicato, segnato dal ritorno di Sarri e da una serie di risultati altalenanti, la squadra ha iniziato a rialzare la testa: 2 successi nelle ultime 4 giornate di campionato testimoniano una chiara inversione di tendenza.

A pesare nelle difficoltà iniziali sono stati il blocco sul mercato in entrata e una lunga lista di infortunati, fattori che hanno limitato le rotazioni e la competitività. Nonostante ciò, l’organizzazione tattica e le idee del tecnico stanno gradualmente riportando equilibrio e fiducia al gruppo.

La vittoria più recente è arrivata nel prestigioso confronto contro la Juventus, battuta 1-0 allo Stadio Olimpico. Un successo pesante, anche perché è coinciso con l’ultima gara di Igor Tudor sulla panchina bianconera, un ulteriore segnale della crescita dei capitolini.

Ora la Lazio punta a ottenere per la prima volta in stagione due vittorie consecutive in Serie A e a prolungare la striscia positiva che dura da quattro partite. L’obiettivo è chiaro: centrare un altro risultato pieno e raccogliere la terza vittoria nelle ultime cinque gare, consolidando l’ascesa verso le posizioni europee e dando continuità a un percorso finalmente in ripresa.

Pronostico Pisa – Lazio:

Il Pisa non è ancora riuscito a trovare la via del gol davanti ai propri tifosi nelle prime quattro gare casalinghe dal ritorno in Serie A, mostrando paradossalmente le migliori prestazioni lontano dall’Arena Garibaldi.

La squadra toscana ha comunque dimostrato carattere e capacità di lottare, segnali che fanno pensare che la prima vittoria non sia lontana. Tuttavia, la Lazio sembra avere qualcosa in più in questo momento e potrebbe approfittare delle difficoltà offensive dei nerazzurri per conquistare un successo di misura e prolungare l’attesa del Pisa per il primo trionfo stagionale.

I migliori bookmaker