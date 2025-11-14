Pio Esposito: Secondo gol in Nazionale e sogno San Siro sempre più vicino

Pio Esposito - Stadiosport.it

Francesco Pio Esposito sta vivendo un periodo che definire intenso è riduttivo. Il giovane attaccante dell’Inter, protagonista nella vittoria dell’Italia per 2 a 0 in Moldavia, ha siglato il suo secondo gol con la maglia della Nazionale maggiore, confermando l’impressione di essere entrato in una fase di maturazione rapidissima. La partita, rimasta bloccata fino agli ultimi minuti nonostante il dominio azzurro, si è sbloccata con la rete di Gianluca Mancini all’88 minuto, poi completata dal sigillo del classe 2005 in pieno recupero.

La serata non era iniziata nel modo più semplice: prima di scendere in campo, gli azzurri hanno visto il risultato del netto successo della Norvegia sull’Estonia, che ha di fatto spento le ultime speranze di primo posto nel Girone I. Un dettaglio che, come ammesso dallo stesso Esposito, può avere influito sulla lucidità dell’Italia nella prima parte di gara, caratterizzata da possesso palla sterile e occasioni sprecate. Quando però la sfida ha iniziato a complicarsi, la Nazionale ha trovato il carattere necessario per rompere l’equilibrio e prendersi una vittoria preziosa in vista dei play-off per il Mondiale 2026.

Per Esposito si tratta di un altro passo in avanti dopo mesi vissuti a velocità doppia. Fino a primavera giocava in Serie B con lo Spezia, poi il Mondiale per Club, il ritorno all’Inter, la fiducia di Chivu, la convocazione di Gattuso e ora la conferma in azzurro con gol pesanti. Un percorso folgorante che il ventenne conosce bene e dal quale vuole tenersi in equilibrio, come ha spiegato nelle parole rilasciate a Sky Sport Italia: mantenere i piedi a terra, ricordarsi da dove è partito, lavorare per non farsi travolgere dal ritmo delle aspettative e migliorare ogni giorno, soprattutto quando arriveranno inevitabili momenti difficili.

Un altro aspetto che racconta il valore del giocatore è la considerazione che gode sia all’Inter sia in Nazionale. Chivu e Gattuso credono in lui e lo hanno dimostrato con minuti, responsabilità e continuità. Esposito si dice pronto a tutto: cinque, dieci o ottanta minuti non fanno differenza, ciò che conta è la disponibilità totale. E poi c’è un obiettivo personale che il ragazzo non nasconde: segnare finalmente a San Siro, un traguardo che gli manca ancora sia con l’Inter sia con l’Italia e che considera una tappa speciale della sua crescita.

L’Italia, nel frattempo, guarda ai play-off, unica strada rimasta per raggiungere il Mondiale 2026. Ma una cosa è certa: nel percorso che porterà alla semifinale di marzo, la Nazionale ha trovato un attaccante giovane, affamato e sempre più decisivo. Pio Esposito corre veloce, e la maglia azzurra sembra stargli addosso alla perfezione.

I migliori bookmaker