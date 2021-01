Calciomercato Inter-Roma: anche Pinamonti nello scambio Dzeko-Sanchez?

Si è fatto un nome più di altri per sbloccare la trattativa Dzeko-Sanchez. È quello di Pinamonti, il giovane italiano che Conte non vuole cedere a titolo definitivo, ma semmai in prestito.

Queste ultime ore sono febbrili, visto che il calciomercato chiuderà i battenti all’inizio della settimana prossima.

Nella trattativa che porterebbe Dzeko in nerazzurro e Sanchez a vestire il giallorosso ci sarebbe l’inserimento di Pinamonti.

Infatti nello scambio mancherebbero all’appello ben 3 milioni di euro da parte dei nerazzurri.È la differenza dell’ingaggio tra il bosniaco ed il cileno. Ma il club di Suning non ha intenzione di sborsarli.

Per questo motivo si sarebbero inserite delle contropartite tecniche per pareggiare il costo dello scambio. Un nome su tutti è proprio del giovane italiano di origini trentine. Ha caratteristiche fisiche importanti, abile sia nei piedi che nel gioco aereo. Un talento precoce che ha deto di ispirarsi a Ibrahimovic e Icardi.

