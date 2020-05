Partite Calcio Oggi Sabato 23-05-2020

Dopo il derby di Berlino di ieri sera vinto dall’Hertha per 4 a 0 sullo Union oggi continua la 27° Giornata di Bundesliga con 5 match in programma di cui 4 in contemporanea alle 15:30 ed uno alle 18:30 che vedrà di fronte il Bayern Monaco e l’Eintracht Francoforte.



Il Big Match è quello che vedrà di fronte il Borussia Dortmund in trasferta sul campo del Wolfsburg.

Il Dortmund è 2° a -4 dal Bayern Monaco capolista e con una vittoria potrebbe accorciare e riportarsi a -1 in attesa che i bavaresi giochino la partita casalinga contro il Francoforte alle 18:30.



Il Wolfsburg dal canto suo è 6° in classifica a quota 39 punti e lontanissimo dalla zona Champions che vede in lotta Leverkusen, Lipsia e M’Gladabach che hanno 11 punti di vantaggio.



Proprio il Moenchengladbach che è 3° alle 15:30 ospiterà il Bayer Leverkusen che è 5° e ha 2 punti di distacco. Si tratta di uno scontro diretto per il 3° posto.



Il Friburgo che è 7° a quota 37 punti ospita il Werder Brema che è penultimo a quota 18 punti ed ha disperatamente bisogno di punti salvezza.



Alle 18:30 il Bayern Monaco capolista ospita all’Allianz Arena l’Eintracht Francoforte che è 13° e non ha più nulla da chiedere a questo campionato.

Si giocano oggi anche 3 partite della Bundesliga 2 e della Premier Bielorussa ed il match tra Teplice e Slovan Liberec per il campionato della Repubblica Ceca.

Partite di Oggi Sabato 23 Maggio 2020:

Bundesliga:

15.30 Friburgo-Werder Brema (Diretta gol su Sky Sport Uno, diretta streaming su Sky Go)

15.30 Paderborn-Hoffenheim (Diretta gol su Sky Sport Uno, diretta streaming su Sky Go)

15.30 Wolfsburg-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Football, diretta streaming su Sky Go)

15.30 Borussia Moenchengladbach-Bayer Leverkusen (Diretta Gol su Sky Sport Uno, diretta streaming su Sky Go)

18.30 Bayern Monaco-Eintracht Francoforte (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, diretta streaming su Sky Go)

Bundesliga 2

13:00 Darmstadt – St. Pauli

13:00 Osnabruck – Hannover

13:00 Sandhausen – Regensburg

Bielorussia Premier

15:30 Slutsk – Ruh Brest

17:30 Isloch Min – Fc Zvezda Bgu Minsk

19:30 Vitebsk – Dinamo Minsk

Repubblica Ceca Liga

Teplice – Slovan Liberec ore 18:00

