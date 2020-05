Partite Calcio Oggi Mercoledì 27-05-2020

Turno infrasettimanale della Bundesliga, la 28esima giornata. Oggi si completa la giornata con le 5 restanti partite, di cui una in anticipo alle 18.30 e le altre alle 20.30. Il match più importante è quello che vede il Lipsia affrontare l’Hertha per rimanere al terzo posto in classifica.

La squadra guidata da Nagelsmann affronterà in anticipo l’Hertha Berlino e vorrà continuare sulla scia della prime della classe. Al momento ha 54 punti, è reduce da una vittoria sonante per 0-5 sul campo del Magonza e ha interrotto una serie di 3 pareggi consecutivi.

La squadra ospite, a sua volta è reduce da due vittorie consecutive, di cui l’ultima in casa per 4-0 contro l’Union Berlino. È all’undicesimo posto, con 34 punti, in una posizione di relativa tranquillità.

Chi non è proprio sicura è l’Augusta, dodicesima con 30 punti che affronta l’ultima in classifica, ovvero il Paderborn. I padroni di casa sono reduci da un’importante vittoria per 0-3 sul terreno dello Schalke che ha dato una scossa all’ambiente, dopo quattro sconfitte consecutive.

Il Paderborn, invece, ha 18 punti ed è riuscito a conquistare 2 pareggi nelle ultime 2 sfide. È all’ultima spiaggia per poter rientrare nella lotta per non retrocedere.

Una sfida testa-coda o quasi quella che vede di fronte il Fortuna Düsseldorf e lo Schalke. La prima è in piena bagarre per non retrocedere al terz’ultimo posto, sedicesima, con 24 punti. La seconda è ottava a 37 punti e con ancora speranze per una qualificazione all’Europa League.

Una sfida tra chi vuole raggiungere posizioni di classifica più ambiziose, come entrare in Europa League, quella tra Hoffenheim e Colonia. Le due squadre, nona e decima rispettivamente, sono separate appena da 2 punti in classifica. Il vantaggio è per i padroni di casa.

L’Union Berlino è reduce da una sonora sconfitta per 4-0 contro l’Hertha e si trova in tredicesima posizione a 30 punti. La squadra ospite, il Mainz 05, è a 27 punti, quindicesima, con appena 3 lunghezze di vantaggio sul Düsseldorf.

Anche oggi altre 3 partite in Bundesliga 2, 4 incontri della Serie maggiore ceca, 1 di coppa in Polonia ed 1 nel campionato ungherese.

Partite di Oggi Mercoledì 27 Maggio 2020:

Bundesliga:

18:30 RB Leipzig – Hertha BSC

20:30 FC Augsburg – SC Paderborn 07

20:30 Fortuna Düsseldorf – FC Schalke 04

20:30 TSG Hoffenheim – FC Köln

20:30 Union Berlino – Mainz 05

Bundesliga 2:

18:30 VfL Bochum 1848 – Holstein Kiel

18:30 Hannover 96 – Karlsruher SC

18:30 FC St. Pauli – FC Heidenheim 1846

CZECH REPUBLIC – 1ST LEAGUE

18:00 Bohemians 1905 ? – ? Teplice

18:00 Opava ? – ? Karvina

18:00 SK Dynamo Ceske Budejovice ? – ? Slovan Liberec

20:00 Sparta Prague ? – ? Viktoria Plzen

POLAND – CUP

20:10 Stal Mielec ? – ? Lech Poznan



HUNGARY – OTP BANK LIGA

20:00 Ujpest FC ? – ? Ferencvaros

