Parma-Udinese Diretta TV – Streaming e Probabili formazioni 21-2-2021

Parma-Udinese, gara valevole per la 23^ giornata di Serie A in programma domenica 21 febbraio alle ore 12.30 allo Stadio Ennio Tardini di Parma, sarà visibile in streaming su DAZN. Si può seguire la gara collegandosi tramite smart tv, tablet, smartphone o pc all’applicazione ufficiale della piattaforma. Disponibile anche la diretta tv sul bouquet di Sky al canale 209 Dazn 1 per tutti gli abbonati. Parma in crisi nera, urge una svolta al più presto; i friulani, reduci dal KO all’Olimpico contro la Roma, hanno 9 punti di vantaggio sulla terzultima.

Allo Stadio Ennio Tardini di Parma andrà in scena Parma-Udinese per la 23^ giornata di Serie A domenica 21 febbraio 2021 (ore 12.30).

Il Parma sta attraversando un periodo difficile, la classifica parla chiaro. Penultima, 13 punti in 22 giornate e una squadra che sembra aver perso quell’identità di gioco vista nelle due stagioni precedenti.

Prima del gol su rigore di Kucka contro l’Hellas Verona di ieri sera, i ducali avevano segnato solo 1 rete in 7 partite di campionato, a conferma di una palese difficoltà a concretizzare sotto porta. La cura D’Aversa non sta dando i suoi benefici.

I problemi della formazione gialloblù sembrano essere più mentali che di condizione fisica. Dopo la sconfitta per 2-1 di ieri sera al Bentegodi, il Parma è chiamato ad una svolta immediata già domenica prossima in casa contro l’Udinese di Gotti.

Gotti può dormire sonno più tranquilli, nonostante la recente sconfitta all’Olimpico contro la Roma. I friulani godono di una posizione di classifica più serena.

Sono 9 i punti di vantaggio sulla terzultima (il Cagliari con 15 punti). Prima dello stop con i giallorossi, l’Udinese era in serie positiva da 4 gare (2 vittorie contro Hellas Verona e Spezia e due pareggi con Atalanta e Inter).

Squadra organizzata e solida quella bianconera. Malgrado l’assenza per infortunio del Tucu Pereyra, gente come De Paul, Deulofeu, Llorente e Arslan garantiscono dinamismo, qualità e soluzioni offensive. La gara contro il Parma può rivelarsi importante per De Paul & C., con la possibilità di allungare sulla zona calda di classifica.

Le ultime sulle formazioni di Parma-Udinese

Il Parma potrebbe presentarsi ancora con il 4-3-3. Sepe in porta, centrali di difesa Bani e Osorio (con Bruno Alves che potrebbe scalzare Bani). Conti e Gagliolo terzini. Brugman in cabina di regia con Kucka e Kurtic ai lati. Gervinho sembra essere l’unico intoccabile nei tre là davanti. Mihaila, Man e Zirkzee insidiano Karamoh e Cornelius.

Sarà riproposto il collaudatissimo 3-5-2 da mister Gotti. Musso tra i pali, trio di difesa formato da Bonifazi, Nuytinck e Samir. Stryger Larsen e Zeegelar quinti di centrocampo. Arslan sarà coadiuvato ai lati da De Paul e Walace. In attacco Deulofeu accompagnerà Llorente.

Probabili formazioni di Parma-Udinese

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Osorio, Gagliolo; Kucka, Brugman, Kurtic; Karamoh, Cornelius, Gervinho.

Udinese (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Llorente, Deulofeu.

Come vedere Parma-Udinese in Diretta TV e Streaming

Dove ascoltare la radiocronaca di Parma-Udinese

Sarà possibile ascoltare la radiocronaca di Parma-Udinese in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport. La radiocronaca della partita potrà essere ascoltata su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e IOS.

Precedenti e statistiche di Parma-Udinese

Dalla stagione 2009-2010 sono in totale 17 i precedenti in Serie A tra Parma e Udinese. Si contano 8 vittorie del Parma, 4 pareggi e e 5 vittorie per l’Udinese. Nelle ultime 8 gare al Tardini il Parma ha ottenuto 5 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta.

L’ultima vittoria casalinga dei ducali risale al 26 gennaio 2020 (Parma-Udinese 2-0, reti di Gagliolo, Kulusevski). I friulani hanno ottenuto tre punti a Parma il 14 aprile 2013 (Parma-Udinese 0-3, doppietta di Muriel e rete di Pereyra).

