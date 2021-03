Parma-Roma Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 14-03-2021

Scontro decisivo per le ambizioni di crociati e giallorossi. La Roma deve necessariamente rispondere alla vittoria dell’Atalanta per continuare a sperare nel piazzamento in Champions, il Parma ha bisogno di punti per non retrocedere.

Parma-Roma Giornata 27 di Serie A. Stadio Ennio Tardini di Parma 14/03/2021 h.15:00

Si prospetta un weekend di risposte e conferme per il Parma di Roberto D’Aversa e la Roma di Paulo Fonseca, intente a sfidarsi nella partita delle 15:00 di domenica 14 marzo.

I crociati, pur non trovando i tre punti, hanno ridisegnato la fase offensiva dopo un movimentato mercato di gennaio e nelle ultime 5 partite hanno sempre trovato la via del gol.

Nell’ultima sfida i ragazzi di D’Aversa hanno sfiorato la vittoria in casa della Fiorentina che è sfumata per un autogol negli ultimi secondi del match, ma che comunque ha evidenziato una capacità di reazione che i crociati sembravano aver perso.

La situazione di classifica resta complicata e ospitare una squadra in salute come la Roma non è l’ideale per sperare di uscire dal trittico di squadre pronte a retrocedere, però una buona prova potrebbe, quantomeno, ridare entusiasmo e motivazione alla piazza.

La Roma è un avversario ostico e motivato a far bene. La squadra di Fonseca, dopo l’ottima vittoria in Europa League, ha il dovere di rispondere alla vittoria dell’Atalanta per riprendere il quarto posto in classifica e per farlo dovrà superare l’ostacolo Parma.

Nonostante l’emergenza infortuni, i giallorossi sono prontissimi alla sfida di campionato e l’unica variabile potrebbe essere rappresentata dalla stanchezza di molti interpreti.

Grande curiosità per le prove di Mihaila da una parte e El Shaarawy dall’altra. Il giocatore del Parma ha festeggiato, contro la Fiorentina, il suo primo gol in Serie A e in attesa di Pellè deve essere lui a tenere l’attacco dei suoi.

Il faraone, invece, sta lavorando per trovare la forma migliore e il gol contro lo Shakhtar con uno slalom di estrema bellezza, attesta che l’azzurro ha ancora voglia di essere decisivo.

Dove vedere Parma-Roma Diretta TV e Streaming

Sarà possibile vedere la sfida tra la Roma di Fonseca e il Parma di D’Aversa il 14 marzo 2021, alle ore 15:00, tramite l’app di DAZN, disponibile su tutte le piattaforme digitali, pc, smartphone, TIMVISION e tablet; oppure su DAZN1 visibile a tutti coloro che hanno un abbonamento Sky che comprende il pacchetto “Sport” e “Calcio” o attraverso l’abbonamento SkyQ-DAZN con il quale è possibile entrare nell’app di DAZN tramite il decoder.

La partita sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console videoludica come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Le ultime sulle formazioni di Parma-Roma

D’Aversa dovrà fare a meno di Roberto Inglese e Juraj Kucka e ridisegna il suo Parma con un 4-3-3.

L’assenza di “Kuco“, seppur molto importante, verrà sopperita da Brugman che giocherà vicino a Hernani e Kurtic.

In attacco, in attesa di scoprire le condizioni di Graziano Pellè, Mihaila è favorito su Dennis Man.

La Roma, invece, dovrà fare a meno di Mkhitaryan, infortunato, e si giocherà la carta El Shaarawy dal primo minuto.

Borja Mayoral e Spinazzola sono chiamati agli straordinari, mentre in difesa è possibile la presenza di Roger Ibanez.

Probabili formazioni di Parma-Roma

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Karamoh, Mihaila, Gervinho.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Borja Mayoral.

Precedenti e statistiche di Parma-Roma

Non una grande stagione del Parma che, oltre il penultimo posto, è anche il peggior attacco (23) del campionato e la seconda peggior difesa (52).

I Precedenti fra le due squadre sono in totale 58, con un bilancio di 35 vittorie per la Roma, 13 pareggi e 10 affermazioni per il Parma.

L’andata terminò con un netto 3-0 per la Roma, protagonisti della partita Mkhitaryan (doppietta) e Mayoral.

