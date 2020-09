Parma-Napoli 0-2, dichiarazioni post partita Gattuso: “Complimenti a tutta la squadra”

In un’insolita brevissima conferenza stampa ha parlato il tecnico Gattuso dopo la vittoria per 2-0 del suo Napoli contro un non irresistibile Parma.

Il mister azzurro ha esordito complimentandosi con tutta la squadra, sottolineando si il grande approccio dato da Oshimen, che con il suo ingresso al 61′ ha letteralmente trasformato un Napoli che fino a quel momento non aveva dato il meglio di sè, ma Gattuso ha preferito elogiare il grande lavoro di squadra fatto quest’oggi al Tardini. Anche cosi si crea il gruppo.

Il Campione del Mondo non nasconde il suo rammarico per non aver sbloccato la partita già nel primo tempo, soffermandosi sulla mancanza di palleggio e di profondità che nella prima parte dell’incontro è mancato al suo Napoli. Bisogna migliorare – ha continuato l’ex milanista – e bisogna soprattutto fare attenzione alle particolari situazioni di gioco in cui i suoi uomini oggi non hanno saputo soffrire. In particolare il mister azzurro si riferisce all’assalto del Parma arrivato nei minuti finali in cui gli azzurri hanno regalanto agli uomini di Fabio Liverani ben quattro corner che se sfruttati potevano clamorosamente riaprire un incontro che gli azzurri hanno comunque meritato di vincere.

Non guarda al mercato Gattuso. L’ex milanista si fida della rosa a sua disposizione, preferendo focalizzare la sua attenzione solo agli aspetti del campo. Da qui al 5 Ottobre il tecnico azzurro crede che ben poco possa cambiare, vista la non facile situazione economica in cui versano oggi le società calcistiche indebolite dal Covid-19.

