Parma-Milan 1-3, Voti, pagelle e analisi, il Milan sbanca il Tardini

Il Milan al termine di una partita prima dominata e poi sofferta per l’espulsione di Ibrahimovic sbanca il “Tardini” per 1-3. Vantaggio dei rossoneri con Rebic su assist di Ibrahimovic. Raddoppio di Kessie su assist di Theo Hernandez. Accorcia le distanze il Parma con Gagliolo di testa, ma nei minuti di recupero la chiude Leao in contropiede.

Top 3 Milan:

Rebic 6,5 Oggi grande prova dell’ex calciatore di Verona e Fiorentina. Suo il bel gol che apre le marcature su assist di Ibrahimovic.

Kessie 6,5 Oltre al solito bel gol su assist di Theo Hernandez, solita partita di dominanza fisica in mezzo al campo. Padrone del centrocampo oggi.

Leao 6,5 Sembra entrare come sempre svogliato in partita, ma per fortuna nell’unica occasione di contropiede non sbaglia e regala al Milan 3 punti vitali.

Flop 3 Milan:

Ibrahimovic 4,5 Confeziona un bell’assist per il gol di Rebic. Poi si fa espellere ingenuamente per protesta nei confronti dell’arbitro Maresca.

Calhanoglu 4,5 Oggi non una grande partita per lui. Ma veramente nel vivo del gioco. Appare assente.

Parma-Milan 1-3

Top 3 Parma:

Gagliolo 6,5 Il migliore in campo del Parma, non solo per il gol, ma perchè da grinta e motivazione a tutti i suoi compagni, anche dietro si fa sentire.

Pezzella 6,5 Grande partita pure per lui, dimostra di avere nel suo repertorio sia grande qualità che molta quantità.

Kucka 6 Ottima partita pure per l’ex rossonero, da qualità e quantità alla manovra degli uomini di D’Aversa. La sua presenza in campo si fa sentire.

Flop 3 Parma:

Gervinho 4 Il peggiore in campo degli uomini di Roberto D’Aversa. Si fa sempre anticipare da Kalulu e Kjaer e non è mai veramente pericoloso. Viene levato all’inizio del secondo tempo.

Traorè 4,5 Errore gravissimo che perde una palla sanguinosa che gli viene rubata da Dalot che innesca il contropiede per il gol di Leao che chiude i giochi.

Conti 5 Appare sempre in difficoltà sulla fascia, qualche bella chiusura e qualche bell’intervento, ma in attacco risulta praticamente.

Tre punti fondamentali per il Milan nella corsa Champions League, Parma sempre più verso la retrocessione in Serie B. Troppi errori e troppe ingenuità commesse.

