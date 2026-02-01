Parma – Juventus LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 23° Giornata

Dove vedere Lazio – Genoa in Diretta Tv e Streaming Live, 23° Giornata Serie A, Venerdì 30 Gennaio ore 20:45.

Reduce dalla vittoria di forza contro il Napoli campione d’Italia, la Juventus arriva alla sfida di domenica sera sul campo del Parma con entusiasmo e fiducia crescenti.

Il netto successo per tre reti contro il Napoli nell’ultimo turno di Serie A ha confermato l’ottimo momento di forma dei bianconeri guidati da Luciano Spalletti sempre più solidi e convincenti nelle prestazioni.

Nonostante la mancata qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League, la Juventus resta una delle tre squadre italiane ancora in corsa nella competizione europea, mantenendo vive le ambizioni continentali e concentrando ora l’attenzione sul delicato impegno di campionato contro un Parma a caccia di punti pesanti.

Il Parma dopo i pareggi a reti bianche contro Napoli e Genoa viene dalla sconfitta sonora per 4 a 0 subita a Bergamo contro l’Atalanta domenica scorsa.

Gli emiliani sono al quintultimo posto in classifica con 23 punti e sono alla ricerca di punti preziosi per la lotta salvezza.

Probabili Formazioni di Parma – Juventus:

PARMA (4-2-3-1): Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. All: Cuesta

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram, Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All: Spalletti

Guarda Parma – Juventus in Diretta su DAZN.

Dove vedere Parma – Juventus in Diretta TV e streaming:

Voce Dettagli Partita Parma – Juventus Data e ora 📺 Diretta TV DAZN e canale satellitare Zona 214 Sky 📱 Diretta streaming App ufficiale DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

Diretta TV: DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky)

DAZN e Zona DAZN (canale 214 Sky) Diretta streaming: app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV

app DAZN disponibile su smartphone, tablet, PC, console e smart TV Gli utenti Sky con pacchetto attivo potranno seguirla anche su Zona DAZN al canale 214 del decoder Sky.

La sfida Parma – Juventus di Domenica 1 Febbraio alle ore 20:45 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN, detentore dei diritti per tutte e 10 le partite di ogni giornata di Serie A, di cui tre in co-esclusiva con Sky Sport.

La telecronaca di Parma – Juventus su DAZN sarà a cura di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Per seguire il match basterà scaricare l’App ufficiale di DAZN e sottoscrivere l’abbonamento, con possibilità di visione anche su Smart TV, smartphone, tablet e PC.

Dalla scorsa stagione, con l’arrivo del canale satellitare Zona DAZN (canale 214 di Sky), gli abbonati possono guardare la Serie A anche tramite Sky Calcio. Tuttavia, per accedere a questo servizio resta necessario sottoscrivere un doppio abbonamento sia a Sky Sport che a DAZN, con un sovrapprezzo mensile di 5 euro per gli utenti già iscritti a DAZN.

Come arriva il Parma:

Le due squadre si sono affrontate l’ultima volta alla prima giornata di campionato, quando il Parma uscì sconfitto per 2 a 0 dall’Allianz Stadium contro la Juventus, un risultato che lasciava già intravedere una stagione lunga e complessa per i gialloblu.

A distanza di cinque mesi, la situazione in Serie A resta delicata. Il Parma, secondo peggior attacco del campionato, fa parte del gruppo di squadre ferme a quota 23 punti, con un margine di appena sei lunghezze sulla zona retrocessione.

In vista di un febbraio particolarmente impegnativo, che prevede sfide contro Juventus, Milan e i rivali regionali del Bologna, la formazione emiliana ha chiuso il mese di gennaio con una trasferta complicata a Bergamo. Sul campo dell’Atalanta, la squadra guidata da Carlos Cuesta è stata travolta con un netto 4 a 0, confermando un momento di evidente difficoltà offensiva.

Il Parma non trova la via del gol da tre partite consecutive, dopo i due pareggi a reti inviolate contro Napoli e Genoa. Un dato che evidenzia una forte dipendenza dal proprio miglior marcatore, Mateo Pellegrino, autore lo scorso anno del gol decisivo in una storica vittoria casalinga proprio contro la Juventus.

Anche il rendimento interno non aiuta le ambizioni salvezza. Lo Stadio Tardini non si è trasformato in un fortino, con appena due successi ottenuti in undici gare di campionato disputate davanti al proprio pubblico. In questo contesto, riuscire a battere nuovamente i bianconeri appare una sfida decisamente in salita.

Come arriva la Juventus:

Solo un piccolo miracolo avrebbe potuto regalare alla Juventus un posto tra le prime otto della classifica di Champions League, prima del pareggio senza reti maturato sul campo del Monaco nell’ultima giornata della fase a gironi. Un risultato che ha spento le residue speranze di accesso diretto agli ottavi, ma che non ha compromesso il cammino europeo dei bianconeri.

Già prima del gran finale continentale di mercoledì, infatti, la Juventus aveva blindato il pass per i playoff, con il sorteggio che ha poi messo sulla sua strada il Galatasaray in una doppia sfida ad alta tensione. Prima di concentrarsi sull’Europa, però, la squadra di Luciano Spalletti è attesa da un calendario domestico particolarmente intenso, con quattro impegni ravvicinati tra campionato e coppa.

Dopo la trasferta in Emilia Romagna, infatti, arriveranno i quarti di finale di Coppa Italia, seguiti da due scontri diretti in Serie A contro Lazio e Inter, appuntamenti decisivi nella corsa alle posizioni europee.

Nell’ultimo turno di campionato, la Juventus ha confermato l’imbattibilità casalinga superando i campioni d’Italia in carica. Il gol nel primo tempo di Jonathan David ha indirizzato una vittoria netta per 3 a 0 contro il Napoli, ex squadra dello stesso Spalletti, dando ulteriore slancio al momento positivo dei bianconeri.

Questo successo ha permesso alla Juventus di portarsi a una sola lunghezza di distanza proprio da Roma e Napoli, attualmente occupanti gli ultimi due posti validi per la qualificazione alla prossima Champions League, consolidando una fase di crescita evidente. Da quando Spalletti è approdato a Torino, nessuna squadra ha incassato meno reti in Serie A: appena otto gol subiti in tredici partite, a cui si aggiunge il terzo miglior attacco del campionato con 23 reti realizzate nello stesso arco temporale.

Con cinque punti in più rispetto allo stesso momento della scorsa stagione, la Juventus può proseguire il suo percorso positivo affrontando uno degli avversari storicamente più favorevoli. I numeri parlano chiaro: undici vittorie e solo due sconfitte negli ultimi diciassette confronti in Serie A lasciano intendere che i bianconeri abbiano tutte le carte in regola per centrare un nuovo successo contro il Parma.

Pronostico di Parma – Juventus:

Il pronostico pende chiaramente dalla parte della Juventus, indicata vincente per 0-2 sul campo del Parma. Il recente salto di qualità in fase difensiva dei bianconeri lascia prevedere un’altra gara senza reti subite, soprattutto contro una formazione che fatica enormemente a trovare il gol e viaggia su una media nettamente inferiore a una rete a partita.

La solidità ritrovata si accompagna anche a segnali incoraggianti dal reparto offensivo, sempre più efficace sotto la gestione di Luciano Spalletti. Con una manovra più fluida e maggiore incisività negli ultimi metri, la Juventus ha tutte le carte in regola per controllare il match e colpire nei momenti chiave, portando a casa i tre punti dal Stadio Ennio Tardini.

