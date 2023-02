Panchina d’Oro 2021/2022 a Pioli! Argento a Pecchia

Stefano Pioli si aggiudica il riconoscimento della panchina d’oro 2021/2022, secondo posto per Davide Nicola e terzo posto per Luciano Spalletti.

Dopo lo scudetto della passata stagione vinto con il Milan, titolo che mancava in casa rossonera da più di 11 anni, Stefano Pioli è stato premiato come miglior allenatore della stagione 2021/2022. Il tecnico è stato votato dai suoi colleghi conquistando ben 33 voti sui 46 disponibili e precedendo di fatto Davide Nicola con la sua Salernitana e Luciano Spalletti con il Napoli.

Queste le parole di Mister Pioli dopo la consegna del premio “Sono estremamente orgoglioso di quanto abbiamo fatto l’anno scorso, le emozioni si sentono ancora. Voglio condividere questo riconoscimento con tutte le persone fantastiche che lavorano a Milanello, con tutto lo staff e soprattutto con tutti i giocatori, perché continuo tutt’oggi a pensare che alleno un gruppo speciale. Obiettivi? Sarebbe bello vincere un’altra panchina d’oro, ma capisco che per farlo bisogna vincere titoli, noi adesso dobbiamo puntare a passare il turno in Champions, per fare bene c’è ancora del tempo.”

Assegnati anche i premi della panchina d’oro B, aggiudicato da Fabio Pecchia dopo la storica promozione della Cremonese la scorsa stagione in Serie A e quello della panchina d’oro C, consegnato a Silvio Baldini per la sua esperienza sulla panchina del Palermo.