Pallone d’oro africano 2019: vince Mané

Grande soddisfazione in casa Liverpool per la vittoria di Sadiò Mané del Pallone d’oro africano. Dopo la Champions League e il Mondiale per Club, i Reds festeggiano il loro attaccante che si aggiudica il prestigioso riconoscimento africano. Il senegalese ha preceduto in classifica il compagno di squadra, Salah e Mahrez del Manchester City.

Per la prima volta nella sua carriera, Sadio Mané vince il Pallone d’oro africano. Premio meritatissimo per un giocatore che, nel 2019, è stato pressoché fondamentale per la conquista della Champions League e del Mondiale per Club da parte del Liverpool di Jurgen Klopp.

Proprio le vittorie nella massima competizione europea e nella Coppa del Mondo per club hanno giocato un ruolo molto importante per la conquista del prestigioso riconoscimento da parte dell’attaccante senegalese dei Reds che lo scorso luglio aveva anche avuto la sfortuna di arrivare secondo in Coppa d’Africa con il suo Senegal (sconfitta per 1-0 in finale contro l’Algeria).

Il 27enne attaccante del Liverpool ha preceduto, in graduatoria, il compagno di squadra, Mohamed Salah (vincitore delle ultime due edizioni) e Riyad Mahrez del Manchester City.

Con questo successo Mané diventa il secondo calciatore senegalese della storia ad aver conquistato il prestigioso riconoscimento africano. Il primo a riuscirci fu El Hadji Diouf che lo conquistò nel 2001 e nel 2002.

Un 2019 quindi tutto da ricordare per il numero 10 del Liverpool che, dopo aver vinto le coppe più prestigiose a livello di club, può godersi ora anche il più prestigioso premio individuale riconosciutogli dalla CAF.

