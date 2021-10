Pallone d’Oro 2021, i 30 candidati di France Football: ci sono anche Barella, Bonucci, Chiellini, Donnarumma e Jorginho

France Football ha pubblicato stasera la lista dei 30 giocatori candidati al Pallone d’oro 2021. Torna una folta presenza di italiani, ben cinque, con Jorginho che ha buone chances di vittoria dopo l’accoppiata Europeo-Champions.

Cinque italiani nella lista dei trenta calciatori che si contenderanno il Pallone d’oro 2021. La rivista sportiva “France Football” ha pubblicato, come ogni anno, l’elenco dei 30 migliori giocatori della passata stagione, dando evidente risalto alla vittoria azzurra negli Europei lo scorso 11 luglio.

Sono ben cinque i nostri portacolori. Un record da quattordici anni a questa parte. Nella lista, al fianco dei soliti Messi e Cristiano Ronaldo, figurano anche Bonucci e Chiellini, le due colonne portanti della difesa di Mancini, Gigio Donnarumma, il portiere eroe contro Spagna ed Inghilterra e Nicolò Barella, che grazie all’Inter si è trasformato da talento a vera stella di classe mondiale.

Chi, più di tutti, ha la possibilità di aggiudicarsi l’ambito premio è però Jorginho. L’ex Verona e Napoli ha vissuto una stagione straordinaria, condita dalla vittoria della Champions League, con il Chelsea, e degli Europei, con la Nazionale azzurra.

Campione d’Europa con il club e la Nazionale, per l’italobrasiliano le cose non erano iniziate benissimo: messo ai margini da Frank Lampard, Jorginho ha saputo riconquistarsi il posto sotto la gestione Tuchel, e il suo finale di stagione è stato una climax ascendente.

Starà a lui strappare lo scettro di miglior giocatore del mondo a Lionel Messi, che questo riconoscimento l’ha vinto per ben sei volte. Per riuscirci, dovrà battere la concorrenza agguerrita dei fuoriclasse del presente e del futuro (Mbappé, Haaland e Foden) e dei campioni di oggi e di ieri (Suarez e Lewandowski), oltreché dei due marziani precedentemente citati. In lista anche altri campioni come De Bruyne e Salah, o anche vecchie conoscenze del nostro campionato: primo su tutti Romelu Lukaku, che proprio con il Chelsea sta faticando in questo inizio di stagione.

Chiunque riuscirà a vincerlo, è già una notizia che si torni ad assegnare il Pallone d’oro dopo che lo scorso anno, a causa della Pandemia che ha condizionato la stagione 19/20, rappresenterà l’anello mancante nella storia di questo riconoscimento.

Pallone d’oro 2021: la lista dei 30 candidati di France Football

Riyad Mahrez (ALG/Manchester City)

Ngolo Kanté (FRA/Chelsea)

Erling Haaland (NOR/Borussia Dortmund)

Leonardo Bonucci (ITA/Juventus)

Mason Mount (ING/Chelsea)

Harry Kane (ING/Tottenham)

Gianluigi Donnarumma (ITA/Psg)

Karim Benzema (FRA/ Real Madrid)

Raheem Sterling (ING/Manchester City)

Nicolò Barella (ITA/Inter)

Lionel Messi (ARG/Psg)

Bruno Fernandes (Por/Manchester Utd)

Pedri (SPA/Barcellona)

Luka Modrić (CRO/Real Madrid)

Giorgio Chiellini (ITA/Juventus)

Jorginho (ITA/Chelsea)

Gerard Moreno (SPA/Villarreal)

Neymar (BRA/Psg)

Mohamed Salah (EGI/Liverpool)

Luis Suarez (ARG/Atletico Madrid)

Cesar Azpilicueta (SPA/Chelsea)

Kevin De Bruyne (BEL/ Manchester City)

Cristiano Ronaldo (POR/Manchester Utd)

Ruben Dias (POR/Manchester City)

Phil Foden (ING/Manchester City)

Simon Kjaer (DAN/Milan)

Robert Lewandowski (POl/Bayern Monaco)

Romelu Lukaku (BEL/Chelsea)

Lautaro Martinez (ARG/Inter)

Kylian Mbappé (FRA/Psg)

