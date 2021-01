Pallamano, Mondiali: l’Algeria la spunta sul Marocco. L’Islanda cade inaspettatamente col Portogallo

I lusitani conquistano un successo tanto importante quanto impronosticabile. Il derby va ai bianco-veri

Succede di tutto nel girone E dei mondiali di pallamano maschili in corso in Egitto. Il gruppo si apre con la sfida tra Algeria e Marocco e con quella tra Portogallo ed Islanda. La vittoria del derby va a Le Volpi, che si impongono per 24-23 in virtù della rimonta del secondo tempo. A firmare la rinascita è Abdi Ayoub, marcatore per sette volte.

Anche il Portogallo vince con qualche patema d’animo contro l’Islanda. Il 25-23 finale è deciso da Miguel Martins (6 reti) e Pedro Portela (5). Per l’Islanda – invece – hanno trovato la via della rete Bjarki Mar Elisson (6) e Sigvaldi Bjorn Gudjonsson (4).

Marcatori

Algeria–Marocco: Abdi Ayoub (7, A), Berriah Abderhaim (3, A), Nouredine Hellal, Daoud Hichem, SAKER Redouane Saker, KAABECHE Hichem Kaabeche, HADJ SADOK Moustapha Hadj Sadok, Reda Arib (2, A); Rezzouki Reida(6, M), Mohamed Zarolili (5, M), Mohammed Ezzine, Amine Harchaoui, Achraf Adli (3, M), Mehdi Ismaili Alaoui, Nabil Slassi (1, M).

Portogallo–Islanda: Miguel Martins (6, P), Pedro Portela (5, P), Andre Gomes (4, P), Victor Iturriza, Rui Silva, Diogo Branquinho, Leonel Fernandes (2, P), Antonio Areia, Fabio Magalhaes (1, P); ELISSON Bjarki Mar (6, I), Sigvaldi Bjorn Gudjonsson (4, I), Elvar Orn Jonsson (3, I), Olafur Andres, Omar Ingi Magnusson, Alexander Petersson, Gisli Thorgeir Kristjansson (2, I),

