Palladino debutta in Champions League e rilancia l’identità offensiva dell’Atalanta: “L’attacco è la miglior difesa”

L’Atalanta debutta nella fase europea sotto la guida di Raffaele Palladino, che affronta Eintracht Francoforte nella sua prima partita da allenatore in Champions League. La gara, disputata al Frankfurt Stadion alle 20.00 GMT, rappresenta un banco di prova importante sia per il tecnico che per la squadra, chiamata a reagire dopo il 3-1 subito in Serie A contro il Napoli all’esordio dell’ex tecnico del Monza.

Nonostante il cammino in campionato non sia stato brillante, la Dea ha mantenuto una buona continuità in Europa: vittorie contro Brugge e Marsiglia, pari con Slavia Praga e una sola sconfitta, per mano del PSG. Ora Palladino vuole trasferire fiducia, intensità e mentalità offensiva anche nella massima competizione continentale.

Palladino punta su identità offensiva e mentalità collettiva

Intervistato da Sky Sport Italia, Palladino ha evidenziato l’emozione del debutto europeo e la voglia di imprimere sin da subito la propria impronta tattica:

“Siamo in uno stadio meraviglioso, in un torneo che è un sogno per tutti. Questo significa che tutti hanno lavorato tanto per arrivarci. Mi aspetto una squadra matura, concentrata e capace di reagire insieme alle difficoltà.”

Per il tecnico, la chiave è l’atteggiamento collettivo, sia in fase offensiva che difensiva: “Dobbiamo attaccare insieme e difendere insieme: questo è il mio principio. L’Atalanta storicamente è una squadra che prende l’iniziativa, si espone, rischia, ma io sono convinto che l’attacco sia la miglior difesa.”

Contro il Napoli Palladino aveva scelto un falso nove, facendo entrare Scamacca solo nella ripresa, e proprio l’attaccante italiano ha trovato il gol. A Francoforte partirà titolare, confermando le intenzioni più offensive del nuovo allenatore:

“Scamacca ha fatto benissimo quando è entrato, così come Kossounou. Chi entra deve sempre portare valore aggiunto, perché con cinque cambi ognuno ha la possibilità di incidere.”

Il mister ha poi sottolineato l’importanza della competizione interna: “Conosco questi giocatori da pochi giorni, ma tutti devono guadagnarsi l’opportunità. Questa squadra ha qualità, ma servono anche merito e disponibilità.”

Rischi calcolati, equilibrio e adattamento

Eintracht è un avversario insidioso, dinamico e imprevedibile sul piano tattico. Palladino questo lo sa, e infatti ha insistito sull’importanza dell’equilibrio e della comunicazione in campo:

“Loro giocano un calcio molto fluido, senza punti di riferimento. Noi dobbiamo saperci adattare ai vari momenti della gara, mantenendo compattezza ed equilibrio. Ma senza perdere la nostra identità.”

Per Palladino si tratta della prima assoluta in Champions League, dopo aver portato la Fiorentina in semifinale di Conference League la scorsa stagione. L’assenza di Scalvini e Bakker è l’unica nota negativa, ma il tecnico si mostra fiducioso e convinto della mentalità della sua Atalanta.

L’obiettivo è chiaro: non snaturarsi, attaccare, restare fedeli alla tradizione offensiva della Dea. Con coraggio, idee e ambizione europea.

