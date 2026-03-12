Palestra in casa: multistazione o cavi? Esempi di schede complete – Recensioni, Miglior Prezzo e Offerte

Allenarsi a casa è diventata una scelta sempre più diffusa. Che sia per risparmiare tempo, evitare la palestra o creare uno spazio fitness personale, sempre più persone decidono di costruire una home gym nel proprio appartamento o garage.

Tra le attrezzature più utilizzate emergono due soluzioni molto popolari: la multistazione da palestra e le macchine a cavi o carrucole. Entrambe permettono di allenare tutto il corpo, ma presentano differenze importanti in termini di spazio, versatilità e tipo di allenamento.

Capire quale scegliere dipende dagli obiettivi, dal budget e dallo spazio disponibile.

Multistazione da palestra: cos’è e quando conviene

La multistazione è una macchina fitness che integra diversi esercizi in un unico attrezzo. In genere include un sistema di pesi guidati e leve che permettono di allenare vari gruppi muscolari.

Con una sola macchina è possibile eseguire esercizi per:

petto

schiena

spalle

braccia

addominali

gambe

Il principale vantaggio della multistazione è la semplicità d’uso. Gli esercizi sono guidati e questo riduce il rischio di eseguire movimenti sbagliati, rendendola ideale per principianti o per chi vuole allenarsi in sicurezza.

Un altro punto a favore è la possibilità di allenare molti muscoli senza dover acquistare troppi attrezzi.

Tuttavia presenta anche alcuni limiti. I movimenti sono spesso meno naturali rispetto agli esercizi con cavi o pesi liberi e la libertà di personalizzare l’allenamento è inferiore.

Allenamento con i cavi: più libertà e movimenti naturali

Le macchine a cavi e carrucole sono molto utilizzate anche nelle palestre professionali perché permettono un allenamento estremamente versatile.

Il sistema funziona tramite carrucole regolabili e maniglie che consentono di eseguire una grande varietà di esercizi con traiettorie più naturali.

I vantaggi principali dei cavi sono:

maggiore libertà di movimento

esercizi più funzionali

coinvolgimento di più muscoli stabilizzatori

maggiore varietà di allenamento

Per chi ha già esperienza con il fitness, le macchine a cavi permettono di creare allenamenti molto più dinamici e completi.

L’unico limite può essere la curva di apprendimento: serve un po’ più di esperienza per eseguire correttamente gli esercizi.

Multistazione o cavi: quale scegliere

La scelta dipende soprattutto dal livello di allenamento e dagli obiettivi.

La multistazione è più adatta a chi:

è alle prime armi

vuole allenarsi in modo semplice

preferisce esercizi guidati

ha poco tempo per programmare allenamenti complessi

Le macchine a cavi invece sono ideali per chi:

ha già esperienza in palestra

vuole allenamenti più completi

desidera maggiore varietà di esercizi

punta a un lavoro più funzionale e atletico

Molti appassionati di fitness scelgono una soluzione intermedia: una cable station compatta, che permette un allenamento completo occupando meno spazio rispetto alle multistazioni tradizionali.

Esempio di scheda completa con multistazione (3 giorni)

Una scheda semplice ma efficace può essere organizzata in tre allenamenti settimanali.

Giorno 1 – Petto e tricipiti

Chest press alla multistazione – 4 serie da 10 ripetizioni

Croci su macchina – 3 serie da 12

Pushdown tricipiti – 3 serie da 10

Dip assistite – 3 serie da 8

Addominali su panca – 3 serie da 15

Giorno 2 – Schiena e bicipiti

Lat machine – 4 serie da 10

Rematore alla macchina – 3 serie da 12

Curl bicipiti alla multistazione – 3 serie da 10

Face pull – 3 serie da 12

Plank – 3 serie da 40 secondi

Giorno 3 – Gambe e spalle

Leg extension – 4 serie da 12

Leg curl – 3 serie da 12

Shoulder press – 3 serie da 10

Alzate laterali – 3 serie da 12

Crunch addominali – 3 serie da 20

Esempio di scheda completa con cavi (4 giorni)

Con una macchina a cavi è possibile creare allenamenti più vari.

Giorno 1 – Petto

Croci ai cavi – 4 serie da 12

Chest press ai cavi – 4 serie da 10

Push-up – 3 serie da 12

Addominali ai cavi – 3 serie da 15

Giorno 2 – Schiena

Lat pull ai cavi – 4 serie da 10

Rematore basso – 4 serie da 12

Pullover ai cavi – 3 serie da 12

Face pull – 3 serie da 15

Giorno 3 – Spalle e braccia

Alzate laterali ai cavi – 4 serie da 12

Curl ai cavi – 3 serie da 10

Pushdown tricipiti – 3 serie da 10

Hammer curl ai cavi – 3 serie da 10

Giorno 4 – Gambe e core

Squat con cavo – 4 serie da 10

Affondi ai cavi – 3 serie da 12

Cable kickback glutei – 3 serie da 12

Russian twist ai cavi – 3 serie da 15

Come costruire una palestra in casa efficace

Quando si crea una palestra domestica è importante scegliere attrezzature che permettano allenamenti completi e progressivi.

Oltre a multistazione o cavi, gli attrezzi più utili sono:

manubri regolabili

panca multifunzione

elastici fitness

tappetino da allenamento

Con questi strumenti è possibile allenare tutto il corpo senza bisogno di una palestra professionale.

Allenarsi a casa: vantaggi reali

Una palestra domestica offre diversi benefici:

risparmio di tempo

allenamenti più flessibili

privacy totale

nessuna attesa per gli attrezzi

Con una buona organizzazione degli allenamenti e l’attrezzatura giusta è possibile ottenere risultati molto simili a quelli della palestra tradizionale.

La scelta tra multistazione e cavi dipende quindi dallo stile di allenamento preferito. In entrambi i casi, con costanza e una programmazione corretta, è possibile costruire una home gym completa ed efficace.

Marcy MWM-988: la multistazione completa per creare una palestra in casa

La Marcy MWM-988 Home Gym è una multistazione pensata per chi desidera allenarsi a casa con un’unica macchina capace di lavorare su tutto il corpo. Progettata per l’uso domestico ma con una struttura robusta, questa home gym combina diversi sistemi di allenamento in un’unica struttura compatta.

Grazie alla pila di pesi integrata e ai vari sistemi di pulegge, la Marcy MWM-988 consente di eseguire numerosi esercizi per sviluppare forza, resistenza e massa muscolare senza dover acquistare attrezzature separate.

Struttura robusta e sistema di pesi integrato

Uno degli elementi più importanti di questa multistazione è la pila di pesi da circa 68 kg (150 libbre) con perno selettore. Questo sistema permette di cambiare rapidamente il carico durante l’allenamento senza dover aggiungere o rimuovere dischi manualmente.

La struttura è realizzata con telaio in acciaio pesante da 5 x 5 cm, progettato per garantire stabilità anche durante gli esercizi più intensi. Le pulegge da 10,2 cm con cuscinetti a sfera sigillati contribuiscono a rendere i movimenti più fluidi e controllati.

Inoltre la macchina utilizza cavi ad alta resistenza con capacità di trazione fino a circa 907 kg, assicurando una lunga durata nel tempo anche con utilizzo frequente.

Allenamento completo per tutto il corpo

La Marcy MWM-988 è progettata per offrire una gamma completa di esercizi che permettono di allenare praticamente tutti i gruppi muscolari.

Tra le principali funzioni disponibili troviamo:

puleggia alta con lat bar per esercizi come lat machine e trazioni al petto

per esercizi come lat machine e trazioni al petto puleggia bassa per rematori e curl per bicipiti

per rematori e curl per bicipiti pressa per il petto combinata con pec deck per lavorare sui muscoli pettorali

per lavorare sui muscoli pettorali leg extension per l’allenamento dei quadricipiti

Grazie a queste stazioni è possibile allenare:

petto

schiena

spalle

braccia

gambe

addominali

Questo rende la multistazione una soluzione ideale per chi vuole una palestra domestica completa senza occupare troppo spazio.

Comfort e sicurezza durante l’allenamento

Un altro aspetto importante riguarda il comfort durante l’allenamento. La Marcy MWM-988 include diversi elementi progettati per migliorare l’esperienza d’uso.

L’estensione delle gambe è dotata di rulli in schiuma ad alta densità, che aiutano a ridurre la pressione sulle gambe durante gli esercizi.

Il cuscinetto per i curl è regolabile in altezza, permettendo di adattare la macchina a utenti di diverse stature.

La copertura della pila pesi è un elemento di sicurezza aggiuntivo che protegge l’utente dal contatto accidentale con i pesi in movimento.

Capacità di carico e certificazioni

La macchina supporta un peso massimo dell’utente fino a circa 135 kg, rendendola adatta alla maggior parte degli utilizzatori domestici.

Inoltre è conforme agli standard EN-957 e CE, certificazioni che indicano il rispetto delle normative europee per le attrezzature fitness.

Questi standard garantiscono che la macchina sia progettata per sicurezza, stabilità e durata nel tempo.

Dimensioni e spazio necessario

Una delle caratteristiche importanti per una palestra domestica è lo spazio richiesto. La Marcy MWM-988 ha dimensioni di circa:

172 cm di lunghezza, 91 cm di larghezza e 210 cm di altezza.

Questo significa che può essere installata in:

una stanza dedicata alla palestra

un garage

una taverna

una zona fitness domestica

Pur offrendo molte funzioni, rimane relativamente compatta rispetto alle multistazioni professionali presenti nelle palestre.

Toorx MSX-50: la stazione multifunzione completa per allenarsi a casa

La Toorx MSX‑50 è una stazione multifunzione progettata per chi desidera creare una palestra domestica completa e versatile. Grazie alla presenza di un pacco pesi integrato da 70 kg e a diverse stazioni di allenamento, questa macchina consente di eseguire numerosi esercizi per lavorare su tutti i principali gruppi muscolari.

Pensata per l’allenamento domestico ma con una struttura robusta e certificata, la MSX-50 rappresenta una soluzione interessante per chi vuole allenarsi con regolarità senza dover frequentare una palestra.

Struttura solida e progettazione robusta

Uno dei punti di forza della Toorx MSX-50 è la sua struttura progettata per garantire stabilità e sicurezza durante l’allenamento.

Il telaio è realizzato con tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata da 50×50 mm, una soluzione che permette di sostenere esercizi intensi mantenendo una buona rigidità della struttura. Il sistema è inoltre rifinito con verniciatura doppia a polveri epossidiche antigraffio, che protegge la macchina dall’usura nel tempo.

La macchina ha un peso complessivo di circa 126 kg, caratteristica che contribuisce a renderla stabile anche durante gli esercizi più impegnativi.

Le dimensioni della struttura sono circa 175 cm di lunghezza, 105 cm di larghezza e 202 cm di altezza, includendo anche il modulo della leg press.

Pacco pesi da 70 kg e sistema di carrucole

Il cuore della MSX-50 è il pacco pesi da 70 kg, che permette di regolare facilmente il carico durante l’allenamento. I pesi sono protetti da un carter di sicurezza in microrete, progettato per ridurre i rischi durante l’utilizzo.

Il movimento dei pesi avviene tramite un sistema di carrucole e pulegge con cuscinetti a sfera, che garantisce fluidità e precisione nei movimenti.

I cavi utilizzati sono realizzati in acciaio intrecciato rivestito in poliuretano, una soluzione pensata per offrire resistenza e durata nel tempo anche con utilizzo frequente.

Sedile regolabile e comfort durante l’allenamento

La Toorx MSX-50 è progettata per adattarsi a diverse corporature grazie a vari sistemi di regolazione.

Il sedile, con dimensioni di circa 370 x 330 mm, può essere regolato verticalmente su quattro livelli, mentre lo schienale da circa 670 x 320 mm offre una regolazione orizzontale su tre livelli.

I rulli per le caviglie sono realizzati in foam ad alta densità, progettati per offrire maggiore comfort durante esercizi come leg extension o leg curl.

Il peso massimo supportato per l’utilizzatore è 125 kg, valore che rende la macchina adatta alla maggior parte degli utenti domestici.

Pressa per le gambe regolabile

Una delle caratteristiche più interessanti della MSX-50 è la presenza della leg press regolabile, che consente di allenare in modo efficace i muscoli delle gambe.

La pressa può essere regolata sia verticalmente su tre livelli sia orizzontalmente su tre livelli, permettendo di adattare la posizione dell’esercizio alle esigenze dell’utilizzatore.

Questo sistema consente di lavorare su quadricipiti, glutei e femorali con movimenti controllati e sicuri.

Ampia varietà di esercizi disponibili

La stazione multifunzione Toorx MSX-50 permette di eseguire un gran numero di esercizi, offrendo un allenamento completo per tutto il corpo.

Tra le principali funzioni disponibili troviamo:

lat pull down

seated row

pectoral fly (butterfly)

front press

seated shoulder press

triceps push-down

arm curl per bicipiti

leg extension

leg press

leg kick back

standing leg curl

upright row

abdominal crunch

Grazie a queste stazioni è possibile creare allenamenti completi per petto, schiena, spalle, braccia, gambe e addominali utilizzando un’unica macchina.

Accessori inclusi

La dotazione della MSX-50 include diversi accessori utili per ampliare le possibilità di allenamento.

Tra questi troviamo:

barra tricipiti

due maniglie regolabili

cavigliera per trazioni e esercizi per le gambe

Questi accessori permettono di eseguire esercizi aggiuntivi e rendere l’allenamento più vario.

Certificazioni e sicurezza

La Toorx MSX-50 è conforme agli standard CE EN ISO 20957-1 e 957-4, certificazioni che indicano il rispetto delle normative europee relative alle attrezzature fitness.

Queste certificazioni garantiscono che la macchina sia progettata per sicurezza, stabilità e affidabilità durante l’utilizzo domestico.

Ideale per una home gym completa

Grazie alla combinazione di pacco pesi, pressa gambe e sistemi di carrucole, la Toorx MSX-50 rappresenta una soluzione interessante per chi desidera costruire una palestra domestica completa con un’unica attrezzatura.

La possibilità di eseguire molti esercizi diversi permette di creare programmi di allenamento personalizzati per sviluppare forza, resistenza e tono muscolare direttamente a casa.

Dione HG5: la palestra multifunzione completa con sacco da boxe integrato

La Dione HG5 Home Gym è una stazione fitness multifunzionale pensata per chi desidera creare una vera palestra domestica completa. Questo sistema combina diverse stazioni di allenamento in un’unica struttura robusta e include anche un sacco da boxe integrato, rendendola particolarmente interessante per chi vuole alternare allenamento con i pesi e attività cardio.

Grazie alla sua struttura modulare e alla presenza di numerosi accessori, la Dione HG5 permette di eseguire oltre 40 esercizi diversi, offrendo un allenamento completo per tutto il corpo direttamente a casa.

Struttura solida e dimensioni importanti

La Dione HG5 è progettata per offrire stabilità e resistenza anche durante allenamenti intensi. La struttura è realizzata con materiali robusti pensati per supportare sessioni di allenamento frequenti.

Le dimensioni della macchina da assemblata sono:

218 cm di lunghezza

225 cm di larghezza

232 cm di altezza

Con un peso complessivo di circa 191 kg, questa stazione multifunzione risulta molto stabile durante gli esercizi, riducendo oscillazioni o movimenti indesiderati della struttura.

Queste dimensioni richiedono uno spazio adeguato, rendendo la HG5 particolarmente adatta per:

garage

stanze dedicate alla palestra

taverne

spazi fitness domestici

Sistema di pesi da 65 kg espandibile

Il sistema di resistenza della Dione HG5 include un pacco pesi da 65 kg, che permette di regolare l’intensità degli esercizi in base al livello di allenamento dell’utente.

Uno dei vantaggi di questa stazione è la possibilità di espandere il carico fino a 100 kg, consentendo di aumentare gradualmente la difficoltà degli allenamenti man mano che si migliorano forza e resistenza.

Questa caratteristica rende la macchina adatta sia a principianti sia a utenti più esperti.

Sacco da boxe integrato per allenamento cardio

Una delle caratteristiche distintive della Dione HG5 è la presenza di un sacco da boxe integrato nella struttura. Questo elemento consente di aggiungere una componente cardio all’allenamento, migliorando resistenza, coordinazione e capacità cardiovascolare.

L’integrazione del sacco nella struttura permette di:

allenare velocità e potenza

migliorare la coordinazione

aggiungere sessioni di cardio ad alta intensità

Questo rende la macchina particolarmente interessante per chi vuole combinare allenamento di forza e allenamento funzionale.

Oltre 44 esercizi disponibili

La Dione HG5 è progettata per offrire una grande varietà di esercizi grazie alle diverse stazioni presenti nella struttura.

Tra gli allenamenti possibili troviamo esercizi per:

petto

schiena

spalle

bicipiti

tricipiti

gambe

addominali

Grazie alla combinazione di carrucole, leve e accessori è possibile eseguire più di 44 esercizi diversi, rendendo la macchina estremamente versatile.

Questo permette di creare programmi di allenamento completi per:

aumento della forza

tonificazione muscolare

resistenza

allenamento funzionale

Risorse e guida agli esercizi

Per aiutare gli utenti a sfruttare al massimo le potenzialità della macchina, il produttore mette a disposizione adesivi illustrativi e guide agli esercizi scaricabili online.

Queste risorse mostrano i principali movimenti che è possibile eseguire sulla stazione multifunzione e aiutano a creare routine di allenamento più efficaci.

Una palestra domestica completa

Grazie alla combinazione di pesi regolabili, stazioni di allenamento multiple e sacco da boxe integrato, la Dione HG5 rappresenta una soluzione completa per chi desidera allenarsi a casa con un’attrezzatura multifunzionale.

La possibilità di eseguire decine di esercizi diversi consente di costruire programmi di allenamento vari e progressivi, adattabili a diversi livelli di preparazione fisica.

