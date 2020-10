Ordine d’Arrivo Gran Premio di MotoGP di Aragon: Vince Rins

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Aragona di MotoGP: Vince a sorpresa lo spagnolo Rins su Suzuki davanti ad Alex Marquez e Joan Mir.

E’ festa tutta spagnola al Motorland di Aragon con 4 piloti spagnoli che terminano la gara ai primi 4 posti.

A vincere è stato Alex Rins con la Suzuki che ottiene la sua 3° vittoria in carriera in MotoGP la 15° in totale nel motomondiale. Dietro di lui al 2° posto per il secondo week end consecutivo arriva Alex Marquez con la Honda e 3° è Joan Mir con l’altra Suzuki che diventa il nuovo leader del mondiale.

Podio MotoGP Aragon (Fonte Twitter.com/motoGP

Maverick Vinales con la Yamaha deve accontentarsi del 4° posto davanti a Nakagami 5° e Franco Morbidelli 6° che precede Andrea Dovizioso 7° con la sua Ducati ufficiale.

Fabio Quartararo chiude solo al 18° posto e perde la leadership del mondiale piloti sorpassato da Joan Mir.

Quando mancano solo 4 gare al termine del Mondiale MotoGP la lotta per il titolo è sempre apertissima ocn 4 piloti racchiusi in soli 15 punti!

Ecco la classifica piloti MotoGP:

Mir è in testa con 121 punti, segue a 115 Quartararo. A -12 dalla vetta c’è Maverick Vinales che ne ha 109, a -15 Dovizioso che è incredibilmente ancora in corsa. Più staccati tutti gli altri, anche se teoricamente ancora in gioco, Nakagami (-29), Morbidelli (-34) e Rins (-36).

Ordine d’Arrivo Gran Premio di MotoGP di Aragon:

1 25 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 167.1 41’54.391

2 20 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 167.1 +0.263

3 16 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 167.0 +2.644

4 13 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 166.9 +2.880

5 11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 166.8 +4.570

6 10 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 166.8 +4.756

7 9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 166.6 +8.639

8 8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 166.5 +8.913

9 7 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 166.5 +9.390

10 6 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 166.5 +9.617

11 5 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 166.3 +13.200

12 4 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 166.2 +13.689

13 3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 166.2 +14.598

14 2 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 166.1 +15.291

15 1 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 166.1 +15.941

16 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 165.9 +18.284

17 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 165.8 +20.136

18 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 165.7 +21.498

19 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 165.5 +25.300

20 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 165.5 +25.558

Not Classified

63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 162.0 21 Laps

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS