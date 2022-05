Ordine d’Arrivo Gran Premio di Monaco di F1 2022: Vince Perez davanti a Sainz e Verstappen

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Monaco di Formula 1: Sergio Perez con la Red Bull vince davanti alla Ferrari di Carlos Sainz, 3° posto per Max Verstappen. Leclerc scattato dalla pole position solo 4° per errore al box Ferrari.

Il Gran Premio di Monaco sul circuito cittadino di Montecarlo è iniziato con un’ora di ritardo a causa della forte pioggia, la gara è partita alle 16 con il bagnato e si è conclusa con asciutto quasi completo.

A salire sul gradino più alto del podio e vincere il GP di Montecarlo è stato a sorpresa Sergio Perez con la Red Bull seguito da Carlos Sainz con la Ferrari e Max erstappen Verstappen.

Verstappen in un weekend dove avrebbe potuto perdere punti e la vetta conquistata appena una settimana fa a Barcellona, allunga di 3 punti su un furioso Charles Leclerc ora a -9.

La gara di Charles Leclerc scattato dalla pole position e al comando è stata compromessa da un errore al box Ferrari.

Leclerc aveva in pugno la gara ed era al comando con 6 secondi di vantaggio su Carlos Sainz.

Leclerc era stato richiamato ai box per montare pneumatici da asciutto solo dopo 3 giri che aveva montato le intermedie.

Quando ormai era nella corsia box è stato rimandato in pista diventando una furia!

Al rientro Leclerc si è ritrovato terzo e poi quarto alle spalle di Verstappen nel momento in cui è stata alzata la bandiera rossa per il brutto incidente a Mick Schumacher alle Piscine con la sua Haas spezzata in due ma il pilota uscito per fortuna incolume!

Solita gara di sostanza per Geroge Russell 5° con la sua Mercedes e Lando Norris 6° con la sua McLaren e autore del giro veloce.

Uno stoico Fernando Alonso chiude al 7° posto davanti a Hamilton, Bottas e Vettel, entrato in zona punti per i 5″ di penalità che si è preso Esteban Ocon.

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Monaco di Formula 1:

1 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 64 1:56:30.265 25 2 55 Carlos Sainz FERRARI 64 +1.154s 18 3 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 64 +1.491s 15 4 16 Charles Leclerc FERRARI 64 +2.922s 12 5 63 George Russell MERCEDES 64 +11.968s 10 6 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 64 +12.231s 9 7 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 64 +46.358s 6 8 44 Lewis Hamilton MERCEDES 64 +50.388s 4 9 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 64 +52.525s 2 10 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 64 +53.536s 1 11 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 64 +54.289s 0 12 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 64 +55.644s 0 13 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 64 +57.635s 0 14 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 64 +60.802s 0 15 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 63 +1 lap 0 16 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 63 +1 lap 0 17 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 63 +1 lap 0 NC 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 48 DNF 0 NC 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 24 DNF 0 NC 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 19 DNF 0

Classifica Piloti F1 2022: