Ordine d’Arrivo Gran Premio di Australia di F1: vince Verstappen, Hamilton 2°, Alonso 3°

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Australia di Formula 1: Max Verstappen scattato dalla pole position domina la gara davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e a Fernando Alonso che sale per la 3° volta consecutiva sul 3° gradino del podio con la sua Aston Martin.

Il Gran Premio di Australia di F1 finisce ancora una volta con la vittoria di una Red Bull, stavolta è Max Verstappen a vincere mentre lo scorso Gran Premio in Arabia Saudita era stato vinto da Sergio Perez.

Sul 2° gradino del podio sale Lewis Hamilton con la sua Mercedes staccato di 179 millesimi da Verstappen.



Sul 3° gradino del podio come in Bahrain e Arabia Saudita c’è sempre Fernando Alonso con la sua Aston Martin!

Max Verstappen dopo la vittoria nella gara d’esordio in Bahrain ed il 2° posto in Arabia Saudita allunga in classifica piloti sul suo compagno di scuderia Sergio Perez portandosi a +15.

Sergio Perez è giunto al 5° posto dopo essere partito dalla pit lane dietro all’Aston Martin di Lance Stroll 4°.

La gara è stata caratterizzata da ben 3 bandiere rosse che ne hanno condizionato il finale.

I piloti hanno concluso la gara dietro la Safety Car e Carlos Sainz con la Ferrari ha ricevuto 5 secondi di penalità per un contatto avuto con Fernando Alonso alla 3° ripartenza dalla griglia di giornata.

Lo spagnolo della Ferrari è stato così retrocesso dal 4° al 12° Posto!

Charles Leclerc invece già al primo giro era finito nella ghiaia ed è stato costretto al ritiro per una giornata Ferrari davvero da dimenticare.

Cronaca Gran Premio di Formula 1 d’Australia 2023:

Russell alla partenza brucia Verstappen e lo sorpassa alla prima curva portandosi al comando della gara. Anche Hamilton supera Verstappen poco dopo. Leclerc intanto va a toccarsi con Stroll e la sua Ferrari finisce nella ghiaia e non riesce più a tornare in pista.

Entra la Safety Car e gara finita dopo pochi secondi per Charles Leclerc e la sua Ferrari.

Al 7° giro c’è la prima bandiera rossa per un incidente di Albon con la sua Williams. Entra in pista la Safety Car e Russell e Sainz ne approfittano per effettuare il pit-stop e montare gomme dure per arrivare fino a fine gara.

Subito dopo però i commissari cacciano bandiera rossa per la ghiaia presente sul circuito e ci sarà una ripartenza dalla griglia e una mazzata per Russell e Sainz che ripartiranno rispettivamente dalla 7° e 11° posizione!

Proprio Russell è costretto al ritiro al 18° Giro con il motore della sua Mercedes che va in fiamme!

Perez intanto partito dalla Pit lane è riuscito a risalire fino alla 7° posizione mentre Carlos Sainz è al 4° posto.

Quando la gara sembra volgere alla fine e mancano solo 3 giri c’è un altro colpo di scena!

Incidente di Magnussen con la Haas ed i commissari espongono bandiera rossa e ci sarà la terza partenza dalla griglia di giornata!

Alla ripartenza Sainz che è quarto tocca Alonzo che è terzo e lo manda in testacoda, le due Alpine di Gasly e Ocon si scontrano tra loro e finiscono a muro!

Terza bandiera rossa e ci dovrebbe essere ancora una ripartenza quando mancherebbe un solo giro alla fine!

La direzione di gara decide di cancellare l’ultima ripartenza e far completare l’ultimo giro dietro la Safety Car nell’ordine in cui le monoposto stavano prima degli incidenti.

Le due Alpine distrutte in questo modo vengono escluse e a Carlos Sainz vengono inflitti 5 secondi di penalità che lo relegano al 12° posto in classifica fuori dalla zona punti!

The provisional Top 10 points-scorers following a bonkers race in Melbourne 😅#AusGP #F1 pic.twitter.com/mM9XgUSKOe — Formula 1 (@F1) April 2, 2023

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Australia di F1 2023: