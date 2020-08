Ordine d’Arrivo GP 70° Anniversario F1: Vince Verstappen

Max Verstappen interrompe l’egemonia della Mercedes nel Mondiale di F1 2020 andando a vincere il Gran Premio del 70° Anniversario sul circuito di Silverstone. Dietro di lui le Mercedes di Hamilton e Bottas.

Max Verstappen conquista con la sua Red Bull sul circuito di Silverstone la 9° vittoria in Formula 1 della carriera.

L’olandese sfrutta al meglio la strategia della scuderia Red Bull di partire con gomme Hard e precede sul traguardo le due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas staccati rispettivamente di 11 e 19 secondi.

Fonte: twitter.com/max33verstappen

Lewis Hamilton arriva 2° e conquista il podio numero 155 in carriera ed eguaglia Michael Schumacher.

Valtteri Bottas 3° è stato per tutta la gara in grossa difficoltà con il degrado degli pneumatici anche hard.

Gara oltre ogni attesa per Charles Leclerc che chiude al quarto posto precedendo Albon, Stroll, Hulkenberg, Ocon, Norris e Kvyat.

Quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc autore di una grande gara in rimonta con una strategia ad una sola sosta.

Sebastial Vettel ha un testacoda in avvio di gara che lo costringe a finire nelle retrovie e riesce a chiudere al 12° posto.

In classifica piloti, Hamilton (con giro record) allunga a +34 su Bottas (107 a 73), anche se ora in 2° posizione c’è Verstappen, a -30 (77). Leclerc sale in 4° posizione (45).

Nei Costruttori, Mercedes a 180; poi Red Bull (113), Ferrari (55) e McLaren (53).

La Formula 1 tornerà già il prossimo week end con il Gran Premio di Spagna che ci corre sul circuito di Barcellona.

Ordine d’Arrivo Gran Premio del 70° Anniversario di Formula 1 2020:

1 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 52 1:19:41.993 25 2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 52 +11.326s 19 3 77 Valtteri Bottas MERCEDES 52 +19.231s 15 4 16 Charles Leclerc FERRARI 52 +29.289s 12 5 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 52 +39.146s 10 6 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 52 +42.538s 8 7 27 Nico Hulkenberg RACING POINT BWT MERCEDES 52 +55.951s 6 8 31 Esteban Ocon RENAULT 52 +64.773s 4 9 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 52 +65.544s 2 10 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 52 +69.669s 1 11 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 52 +70.642s 0 12 5 Sebastian Vettel FERRARI 52 +73.370s 0 13 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 52 +74.070s 0 14 3 Daniel Ricciardo RENAULT 51 +1 lap 0 15 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 51 +1 lap 0 16 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 51 +1 lap 0 17 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 51 +1 lap 0 18 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 51 +1 lap 0 19 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 51 +1 lap 0 NC 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 43 DNF 0

©RIPRODUZIONE RISERVATA

