Ordine Arrivo Gran Premio di Miami di F1: vince Verstappen davanti a Leclerc

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Miami di Formula 1: Max Verstappen con la Red Bull vince davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Il Campione del mondo in carica Max Verstappen vince il Gran Premio di Miami di Formula 1.

Per l’olandese della Red Bull è la terza gara conclusa in questa stagione e ottiene la terza vittoria e arriva a 23 Gran Premi vinti in totale in Formula 1.

Fonte twitter.com/f1

Verstappen sul circuito di Miami ha dato l’ennesima dimostrazione di meritare ampiamente il #1 sulla sua monoposto andando a vincere sul difficile circuito floridiano soprattutto per il clima torrido ma anche per la difficoltà intrinseca del circuito.

Con questa vittoria Max Verstappen in classifica piloti accorcia a -19 su Charles Leclerc che chiude al secondo posto con la sua Ferrari.

Leclerc partito bene dalla pole position ha però pagato il degrado delle sue medie, venendo superato dal rivale al 9° giro. La Safety Car per il contatto tra Norris e Gasly lo rimette in gioco, ma nonostante gli sforzi, sul dritto la Red Bull è ancora inattaccabile.

Completa il podio Carlos Sainz, che tiene dietro Sergio Perez che con la sua Red Bull ci ha provato anche in modo quasi avventato nel finale.

Russell con la sua Mercedes chiude al quinto posto davanti al compagno di scuderia Hamilton, Bottas, Ocon, Alonso e Albon, bravissimo nel portare la Williams ancora a punti e a sfruttare la frittata di Mick Schumacher che, ai -4, sbaglia la staccata in curva 1 e centra l’amico Vettel.

Classificati anche Ricciardo, Stroll, Tsunoda, Latifi, Schumacher, Magnussen e Vettel, nonostante il crash. Out Zhou, Norris e Gasly.

1 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 57 1:34:24.258 26 2 16 Charles Leclerc FERRARI 57 +3.786s 18 3 55 Carlos Sainz FERRARI 57 +8.229s 15 4 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 57 +10.638s 12 5 63 George Russell MERCEDES 57 +18.582s 10 6 44 Lewis Hamilton MERCEDES 57 +21.368s 8 7 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 57 +25.073s 6 8 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 57 +28.386s 4 9 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 57 +32.365s 2 10 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 57 +37.026s 1 11 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 57 +37.128s 0 12 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 57 +40.146s 0 13 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 57 +40.902s 0 14 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 57 +49.936s 0 15 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 57 +73.305s 0 16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 56 DNF 0 17 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 54 DNF 0 NC 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 45 DNF 0 NC 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 39 DNF 0 NC 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 6 DNF 0

Classifica Piloti F1 2022: