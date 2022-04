Ordine Arrivo Gran Premio di Emilia Romagna di F1: doppietta Red Bull a Imola

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Emilia Romagna di Formula 1 a Imola: è doppietta Red Bull con Max Verstappen che vince davanti a Sergio Perez, 3° Lando Norris su McLaren.

Le Red Bull dominano il Gran Premio di Emilia Romagna sul circuito di Imola in una giornata sfortunata per le due Ferrari con Carlos Sainz fuori al primo giro toccato da Ricciardo e Charles Leclerc che fa un testacoda a 8 giri dalla fine e finisce fuori pista riuscendo a chiudere poi in 6° posizione.

Max Verstappen scattato dalla pole position con la sua Red Bull domina la gara dall’inizio alla fine seguito dal compagno di squadra Sergio Perez.

Per Verstappen, campione del mondo in carica è la seconda vittoria stagionale dopo quella nel Gran Premio di Arabia Saudita.

Charles Leclerc è stato in lotta fino a 8 giri dalla fine per il 2° posto con Sergio Perez e proprio mentre cercava di avvicinarlo per provare ad attaccarlo ha commesso un errore alla variante alta andando sul cordolo che ha fatto saltellare la sua monoposto facendone perdere il controllo.

Leclerc è stato costretto ad un pit stop per sostituire l’ala anteriore danneggiata e rientrato in 10° posizione riesce negli ultimi giri a scalare 4 posizioni chiudendo al 6° posto.

Ottimo 3° posto per Lando Norris con la McLaren che chiede davanti alla Mercedes di George Russell che chiude 4° ai piedi del podio.

Valtteri Bottas con l’Alfa Romeo chiude con un ottimo 5° posto.

Solo 14° invece Lewis Hamilton con l’altra Mercedes.

In classifica piloti Charles Leclerc resta al comando con 86 punti seguito da Verstappen che ne ha 59 e Sergio Perez che è a quota 54.

Prossimo appuntamento per il mondiale di Formula 1 il week end dell’8 maggio con il Gran Premio di Miami che farà il suo esordio nel calendario proprio quest’anno.

Ordine d’Arrivo Gran Premio di Emilia Romagna di Formula 1:

1 1 Max Verstappen RED BULL RACING RBPT 63 1:32:07.986 26 2 11 Sergio Perez RED BULL RACING RBPT 63 +16.527s 18 3 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 63 +34.834s 15 4 63 George Russell MERCEDES 63 +42.506s 12 5 77 Valtteri Bottas ALFA ROMEO FERRARI 63 +43.181s 10 6 16 Charles Leclerc FERRARI 63 +56.072s 8 7 22 Yuki Tsunoda ALPHATAURI RBPT 63 +61.110s 6 8 5 Sebastian Vettel ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 63 +70.892s 4 9 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 63 +75.260s 2 10 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 62 +1 lap 1 11 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 62 +1 lap 0 12 10 Pierre Gasly ALPHATAURI RBPT 62 +1 lap 0 13 44 Lewis Hamilton MERCEDES 62 +1 lap 0 14 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 62 +1 lap 0 15 24 Zhou Guanyu ALFA ROMEO FERRARI 62 +1 lap 0 16 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 62 +1 lap 0 17 47 Mick Schumacher HAAS FERRARI 62 +1 lap 0 18 3 Daniel Ricciardo MCLAREN MERCEDES 62 +1 lap 0 NC 14 Fernando Alonso ALPINE RENAULT 6 DNF 0 NC 55 Carlos Sainz FERRARI 0 DNF 0

