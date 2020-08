Ondata Coronavirus in Italia: ipotesi slittamento Serie A 2020-2021 al 4 ottobre con Play-off e Play-out

I casi di positività al Coronavirus emersi in vari club di Serie A spaventano la Lega che potrebbe decidere di far slittare l’inizio della nuova stagione ad Ottobre. Per concludere il campionato in anticipo per l’Europeo torna l’ipotesi play-off e play-out già paventata per la scorsa stagione.

Che il Coronavirus avrebbe condizionato l’inizio della nuova stagione di Serie A era prevedibile. La nuova ondata di contagi, in aumento in tutta Italia, non sta risparmiando nessuno e negli ultimi giorni sono emerse positività al virus in ben cinque squadre: Cagliari (Bradaric, Cerri, Ceppitelli), Sassuolo (Boga), Torino (due giocatori, non comunicati i nomi ndr.), Napoli (Petagna) e Roma (Mirante).

La Lega Calcio è preoccupata per queste nuove positività e nel caso in cui i numeri dovessero aumentare pericolosamente potrebbe optare per lo slittamento del campionato. La Serie 2020-2021, anziché partire il 19 Settembre, potrebbe iniziare il 4 Ottobre, ma servirebbe un cambio di format per concludere il campionato prima dell’Europeo.

Per questo motivo ritornerebbe in auge una soluzione tanto cara al presidente della FIGC Malagò, vale a dire quella dei play-off e dei play-out. La soluzione permetterebbe di accorciare la durata del campionato e non ci sarebbero problemi in vista di Euro 2021.

Il nuovo format vedrebbe le venti squadre di Serie A divise in 5 gironi da 4 squadre, con le prime dodici che si giocherebbero il titolo (le prime due squadre e due migliori terze) e le ultime 8 la retrocessione. Format che però non ha raccolto molti consensi quando è stato proposto per concludere la scorsa stagione.

Quasi tutti i club di Serie A, infatti, hanno espresso voto contrario a questa soluzione e non sono intenzionati a cambiare idea. Tuttavia, in caso di peggioramento della situazione Coronavirus in Italia, le squadre potrebbero ritrovarsi a prendere scelte obbligate

