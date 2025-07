Le performance fisiche dipendono anche e soprattutto dal benessere mentale, ma ritrovare un equilibrio psicofisico non è sempre facile. L’olio di nardo è un ottimo aiuto. Scopriamolo meglio!

Ginnasti, maratoneti, triatleti e altri sportivi confermano l’influenza della forma mentale su forma fisica e prestazioni.

La gestione delle emozioni, l’aumento dell’autostima, il rinforzo della motivazione, l’allontanamento delle distrazioni e il lavoro su vari altri spetti della sfera psicologica sono determinanti per uno sportivo.

Soltanto quando ci sarà l’allineamento tra corpo e mente si potrà avere il giusto approccio all’allenamento e alla gara e a migliorare le performance sportive.

Un aiuto importante per allontanare lo stress e l’ansia e per ritrovare la concentrazione è senza dubbio l’olio di nardo.

Ebbene sì, l’olio di nardo usato da Maddalena per ungere i piedi di Gesù può diventare un toccasana dei tempi moderni.

Olio di nardo: Cos’è e a cosa serve

Cos’è e che profumo ha l’olio di nardo? È un olio essenziale dall’odore dolce con sentori legnosi usato dai monaci tibetani per meditare.

Si tratta di un olio dalla consistenza viscosa, dal colore ambrato e dall’aroma esotico inconfondibile capace di tenere sotto controllo l’ansia, l’insonnia e la stanchezza.

Anche se il suo utilizzo principale è infondere tranquillità, questo olio essenziale si è dimostrato un valido antinfiammatorio, antimicrobico, antipiretico e tonico.

Questo olio si ottiene dal processo di distillazione in corrente di vapore delle radici e dai rizomi della Nardostachys jatamansi, cioè una pianta appartenente alle Valerianceae e originaria dell’Himalaya.

Pur nascendo ad altitudini importanti (oltre 3000 metri), oggi la pianta somigliante alle Valeriana officinalis viene coltivata anche in Giappone e Cina.

Olio di nardo: Proprietà e benefici

L’olio di nardo si presenta come un olio dal colore ambrato e dall’aroma esotico che ricorda molto l’incenso. A cosa serve l’olio di nardo? Quali sono i suoi benefici?

Insonnia – Le virtù sedative inducono il sonno in persone che soffrono di insonnia, specialmente se dovuta a disturbi digestivi.

– Le virtù sedative inducono il sonno in persone che soffrono di insonnia, specialmente se dovuta a disturbi digestivi. Pressione alta – L’olio essenziale vanta una proprietà ipotensiva, mostrandosi capace di tenere a bada la pressione sanguigna.

– L’olio essenziale vanta una proprietà ipotensiva, mostrandosi capace di tenere a bada la pressione sanguigna. Infiammazioni – Gli estratti della pianta si sono rivelati efficaci contro le infiammazioni in atto, soprattutto quando si tratta di infiammazioni cutanee (es. dermatite ed eczema).

– Gli estratti della pianta si sono rivelati efficaci contro le infiammazioni in atto, soprattutto quando si tratta di infiammazioni cutanee (es. dermatite ed eczema). Capelli – Alcune ricerche hanno provato gli effetti positivi dell’ olio di nardo sui capelli : mantiene il cuoio capelluto in salute e favorisce la ricrescita della chioma.

– Alcune ricerche hanno provato gli effetti positivi dell’ sui : mantiene il cuoio capelluto in salute e favorisce la ricrescita della chioma. Antimicrobico – Secondo alcuni studi, l’olio essenziale sarebbe in grado di combattere la proliferazioni batteriche.

– Secondo alcuni studi, l’olio essenziale sarebbe in grado di combattere la proliferazioni batteriche. Antimicotico – L’o lio di nardo si comporta come un potente antimicotico per uso esterno, mostrandosi particolarmente efficace contro le micosi alle unghie dei piedi e il piede d’atleta.

– L’o si comporta come un potente antimicotico per uso esterno, mostrandosi particolarmente efficace contro le micosi alle unghie dei piedi e il piede d’atleta. Ansia – La capacità di allontanare lo stress e l’ansia rende questo olio essenziale un toccasana per il benessere mentale.

Come usare il nardo

L’olio essenziale di nardo ha proprietà eccezionali e può essere usato sia per riconnettere la mente e il corpo che per gestire alcuni disturbi (imperfezioni della pelle, micosi e altri). Quindi, l’olio di nardo come si usa?

Aromaterapia – È sufficiente versare qualche goccia di olio essenziale nel bruciatore o nel diffusore per dire addio ad ansie e preoccupazioni e per rilassarsi.

– È sufficiente versare qualche goccia di olio essenziale nel bruciatore o nel diffusore per dire addio ad ansie e preoccupazioni e per rilassarsi. Relax – Per rilassarsi e conciliare il sonno è possibile versare qualche goccia di olio di nardo all’acqua del bagno e immergersi.

– Per rilassarsi e conciliare il sonno è possibile versare qualche goccia di olio di nardo all’acqua del bagno e immergersi. Problemi della pelle – L’olio può essere mescolato a un altro olio come l’olio di mandorle dolci o l’olio di oliva e successivamente applicato sulla pelle in caso di problemi cutanei.

– L’olio può essere mescolato a un altro olio come l’olio di mandorle dolci o l’olio di oliva e successivamente applicato sulla pelle in caso di problemi cutanei. Pediluvio – Versare un paio di gocce nell’acqua del pediluvio può aiutare a contrastare la micosi delle unghie e il piede dell’atleta.

– Versare un paio di gocce nell’acqua del pediluvio può aiutare a contrastare la micosi delle unghie e il piede dell’atleta. Cura dei capelli – Massaggiare qualche goccia di olio essenziale sul cuoio capelluto promette di promuovere la crescita dei capelli.

Tipi di olio di nardo

In commercio è possibile trovare vari tipi di olio di nardo con caratteristiche differenti: classico, biologico e puro. Cosa c’è da sapere?

Classico – La versione classica permette di trattare vari disturbi ed è facile da reperire. Inoltre è poco costoso. Purtroppo non si tratta di olio di nardo puro al 100% e non viene prodotto biologicamente.

– La versione classica permette di trattare vari disturbi ed è facile da reperire. Inoltre è poco costoso. Purtroppo non si tratta di al 100% e non viene prodotto biologicamente. Biologico – L’ olio di nardo BIO deriva da una produzione organica che ne potenzia la qualità e gli effetti curativi senza impattare negativamente sull’ambiente. Purtroppo è più difficile da trovare ed è più costoso.

– L’ deriva da una produzione organica che ne potenzia la qualità e gli effetti curativi senza impattare negativamente sull’ambiente. Purtroppo è più difficile da trovare ed è più costoso. Puro – È un prodotto di qualità. L’olio di nardo puro è altamente concentrato e risolve efficacemente i problemi, ma richiede l’uso di una quantità minore. Purtroppo è molto più costoso.

Controindicazioni

L’uso di questo olio essenziale è sicuro e ben tollerato e non comporta effetti collaterali particolari, ma soltanto se viene utilizzata la versione pura o biologica.

Per quanto riguarda le controindicazioni, invece, questo olio essenziale è off-limits per tutti coloro che soffrono di sensibilità o allergie.

È sempre meglio chiedere il parere medico in caso di gravidanza, allattamento o condizioni cliniche particolari.

Come scegliere l’olio di nardo migliore

Il mercato offre vari tipi di olio di nardo, ma tale varietà potrebbe confondere le idee in fase di scelta se non si hanno a disposizione punti di riferimento. Ecco cosa prendere in considerazione:

Tipologia – Uno dei primi aspetti da valutare è la tipologia di olio essenziale, cioè se optare su classico, biologico o puro. Per scegliere è opportuno analizzare i vari pro e contro rispetto dalle esigenze personali.

– Uno dei primi aspetti da valutare è la tipologia di olio essenziale, cioè se optare su classico, biologico o puro. Per scegliere è opportuno analizzare i vari pro e contro rispetto dalle esigenze personali. Ingredienti – Fatta eccezione per la versione pura, le altre tipologie possono contenere altri componenti destinati a potenziare e a completare l’azione dell’olio vegetale. La scelta dipende dall’obiettivo.

– Fatta eccezione per la versione pura, le altre tipologie possono contenere altri componenti destinati a potenziare e a completare l’azione dell’olio vegetale. La scelta dipende dall’obiettivo. Allergeni – I prodotti contenenti questo olio essenziale e altri ingredienti andrebbero valutati rispetto a eventuali sensibilità o allergie personali. Quindi, occhio all’INCI.

– I prodotti contenenti questo olio essenziale e altri ingredienti andrebbero valutati rispetto a eventuali sensibilità o allergie personali. Quindi, occhio all’INCI. Prezzo – Quanto costa l’olio di nardo? Il prezzo varia in base alla tipologia, al formato e alla marca, ma può essere ammortizzato scegliendo l’olio di nardo in vendita online.

Miglior olio di nardo su Amazon

Qual è il miglior olio di nardo? La risposta dipende dalle esigenze personali, ma prestare attenzione ai suddetti suggerimenti può essere utile per trovare il prodotto giusto.

Dove posso trovare l’olio di nardo? Chi si chiede dove comprarlo deve sapere che può acquistare l’olio di nardo in farmacia, in erboristeria oppure online presso e-commerce affidabili.

Oltre che offrire alcuni dei migliori prodotti, Amazon aiuta a scegliere l’olio di nardo tanto caro a Gerusalemme attraverso informazioni aggiuntive, recensioni vere e offerte vantaggiose.

Per aiutarvi a trovare il migliore olio di nardo su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più acquistati dai consumatori.

