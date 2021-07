Olimpiadi Tokyo 2021, Nespoli argento nel tiro con l’arco

Olimpiadi Tokyo 2021, seconda medaglia per l’Italia nell’arco individuale: Nespoli conquista l’argento nella finale contro il turco Gazoz.

Sfuma per una sola freccia il terzo oro italiano alle Olimpiadi Tokyo 2021: Mauro Nespoli è medaglia d’argento nella prova di tiro con l’arco individuale. L’arciere di Voghera vince la terza medaglia in quattro partecipazioni olimpiche (argento a squadre a Pechino, oro a squadre a Londra), ma deve arrendersi in finale al giovane Mate Gazoz, che conquista il primo oro turco nella disciplina.

6-4 il punteggio finale dell’incontro, che ha visto Nespoli condurre 3-1 dopo i primi due set. Resta un pizzico di amarezza per un 8 centrato in apertura di terzo set che, di fatto, ha riaperto la gara e forse l’inerzia psicologica tra i due contendenti. Resta la soddisfazione di una spedizione azzurra che era partita sotto i cattivi auspici della mancata qualificazione a squadre nel settore maschile e alla fine, grazie al bronzo conquistato da Lucilla Boari nella prova individuale disputata ieri, ha portato in dote ben due medaglie, equamente ripartite tra settore maschile e femminile. Un risultato mai raggiunto in precedenza, che chiude il bilancio tricolore nettamente in attivo.

Mauro Nespoli, argento individuale nel tiro con l’arco a Tokyo 2021

Il cammino di Nespoli era iniziato all’alba italiana con l’affermazione netta (6-0) sul brasiliano Marcus Vinicius De Almeida. Ai quarti di finale è toccato al tedesco Unruh cedere in cinque set (6-4 il risultato finale), mentre il tabellone andava pian piano scremandosi e vedeva l’uscita di scena di alcuni tra gli arcieri favoriti. Fra questi il coreano Kim Woo Jin, già oro nella prova a squadre, che ha ceduto 6-4 alla sorpresa Tang, atleta di Tapei. Fuori ai quarti anche lo statunitense Brady Ellison, eliminato proprio da Gazoz con il punteggio 7-3.

Nespoli può dunque fare leva sull’arma dell’esperienza, e in semifinale prevale su Tang con un convincente 6-2. La sua rincorsa all’oro si ferma solo in finale, al cospetto di un Gazoz capace con la sua vittoria di interrompere l’egemonia coreana (oro individuale nelle ultime due edizioni). Ma per l’Italia si deve parlare comunque di un grande risultato, che riscrive la storia di questo sport a livello nazionale.

