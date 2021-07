Olimpiadi Tokyo 2021, l’Italia del Softball sconfitta dagli USA 2-0

Esordio amaro per l’Italia del softball alle Olimpiadi di Tokyo 2021: azzurre sconfitte 2-0 dalle americane campionesse del mondo, ma autrici comunque di una buona prova.

Inizia con una sconfitta l’avventura dell’Italia nel torneo di Softball femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Piancastelli e compagne si inchinano 2-0 agli Stati Uniti campioni del mondo, guidati dalla formidabile lanciatrice Cat Osterman. Prova solida delle azzurre, che resistono tre riprese e un turno in attacco, prima di capitolare sotto i colpi di Arioto e Munro.

Momenti decisivi dell’incontro nel quarto e quinto inning: una valida di Moultrie porta Arloto in casa base, mentre un errore della Longhi in prima consente a Munro di conquistare due basi e poi involarsi verso il secondo run un paio di lanci successivi. Il cambio Lacatena-Cecchetti al lancio, con la romana in affanno, permette alle azzurre di limitare i danni, ma non c’è vero tentativo di reazione e la gara si interrompe prima che l’Italia si porti in difesa nell’ultimo inning.

Una sconfitta attesa, almeno sulla carta, contro un avversario che punta a contendere l’oro alle padrone di casa nipponiche. Motivo che conferisce ancor più valore alla prestazione delle azzurre, che domani alle 8:00 ora italiana, affronteranno il primo test probante contro un’Australia oggi surclassata 8-1 dal Giappone. La gara contro le oceaniche darà maggiori indicazioni sulle reali possibilità della formazione guidata da coach Pizzolini.

Migliori Bookmakers AAMS