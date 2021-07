Olimpiadi Tokyo 2021: i risultati di oggi, giovedì 22 luglio

I risultati odierni alle Olimpiadi di Tokyo 2021: seconda sconfitta per le azzurre del softball. Comincia il torneo di calcio maschile.

Seconda giornata di gare alle Olimpiadi di Tokyo 2021. In attesa della cerimonia d’apertura, i tornei di softball e calcio hanno continuato la propria corsa. Le ragazze di coach Pizzolini, come già raccontato sulle nostre pagine, hanno patito la seconda sconfitta consecutiva, stavolta ad opera dell’Australia che le ha battute col risultato di 1-0.

Nelle altre gare del round robin, vittorie soltanto di misura per le favorite USA e Giappone, rispettivamente contro Canada e Messico. Proprio le centramericane hanno messo in seria difficoltà le padrone di casa, recuperando due volte lo svantaggio e costringendole all’extra inning. Ci pensa Yamada a chiudere i conti e mantenere il Giappone in zona oro.

Il logo delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (foto da: wikimedia.org)

Nel torneo di calcio maschile, invece, esordio vincente per il Brasile campione olimpico in carica, che piega 4-2 la Germania (vicecampionessa olimpica), grazie a una tripletta di Richarlison e un gol di Paulinho. Nello stesso girone (D) vince la Costa d’Avorio sull’Arabia Saudita. Il Messico strapazza la Francia 4-1 (girone A), mentre i padroni di casa del Giappone si impongono di misura sul Sudafrica.

Delude la Spagna, 0-0 contro l’Egitto, superata in testa dall’Australia, vittoriosa per 2-0 sull’Argentina. Nel girone C, quello più equilibrato, la Romania batte l’Honduras 1-0. Medesimo risultato per la Nuova Zelanda sulla Corea del Sud.

Tokyo 2021, classifica e risultati torneo di softball

Italia-Australia 0-1

Giappone-Messico 3-2

USA-Canada 1-0

Pos. Squadra Giocate Vinte-Perse Media punti Prossimo incontro 1. Giappone 2 2-0 1.000 Italia 2. Stati Uniti 2 2-0 1.000 Messico 3. Canada 2 1-1 .500 Australia 4. Australia 2 1-1 .500 Canada 5. Italia 2 0-2 .000 Giappone 6. Messico 2 0-2 .000 Stati Uniti

Risultati e classifiche torneo di calcio maschile

Gruppo A

Messico-Francia 4-1

Giappone-Sudafrica 1-0

Pos. Squadra Punti Giocate Vinte Pareggiate Perse Gol Fatti Gol Subiti Differenza Reti 1. Messico 3 1 1 0 0 4 1 +3 2. Giappone 3 1 1 0 0 1 0 +1 3. Sudafrica 0 1 0 0 1 0 1 -1 4. Francia 0 1 0 0 1 1 4 -3

Gruppo B

Nuova Zelanda-Corea del Sud 1-0

Honduras-Romania 0-1

Posizione Squadra Punti Giocate Vinte Pareggiate Perse Gol Fatti Gol Subiti Differenza Reti 1. Nuova Zelanda 3 1 1 0 0 1 0 +1 2. Romania 3 1 1 0 0 1 0 +1 3. Honduras 0 1 0 0 1 0 1 -1 4. Corea del Sud 0 1 0 0 1 0 1 -1

Gruppo C

Spagna-Egitto 0-0

Argentina-Australia 0-2

Posizione Squadra Punti Giocate Vinte pareggiate Perse Gol Fatti Gol Subiti Differenza Reti 1. Australia 3 1 1 0 0 2 0 +2 2. Spagna 1 1 0 1 0 0 0 0 3. Egitto 1 1 0 1 0 0 0 0 4. Argentina 0 1 0 0 1 0 2 -2

Gruppo D

Costa D’Avorio-Arabia Saudita 2-1

Brasile-Germania 4-2

Pos. Squadra Punti Giocate Vinte Pareggiate Perse Gol Fatti Gol Subiti Differenza Reti 1. Brasile 3 1 1 0 0 4 2 +2 2. Costa d’Avorio 3 1 1 0 0 2 1 +1 3. Arabia Saudita 0 1 0 0 1 1 2 -1 4. Germania 0 1 0 0 1 2 4 -2

Prossima giornata:

Francia-Sud Africa

Giappone-Messico

Nuova Zelanda-Honduras

Romania-Corea del Sud

Egitto-Argentina

Australia-Spagna

Brasile-Costa d’Avorio

Germania-Arabia Saudita

