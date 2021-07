Olimpiadi Tokyo 2021, i risultati di oggi, 29 luglio: quattro medaglie per l’Italia. Quadarella in finale degli 800 stile libero.

Le Olimpiadi Tokyo 2021 regalano altre quattro medaglie all’Italia: nella notte è arrivato il primo storico oro del doppio pesi leggeri femminile. Un oro conquistato da Valentina Rodini e Federica Cesarini al termine di una gara dominata per lunghi tratti dalla coppia olandese Keijser-Paulis, giunto soltanto terzo a poche pagaiate dal termine. Sempre nella stessa disciplina, al maschile, è arrivato il bronzo della coppia Ruta-Oppo, che si sono dovuti arrendere solo ad Irlanda e Germania, effettivamente di un’altra categoria.

Nel nuoto, ottima medaglia d’argento per Gregorio Paltrinieri, secondo negli 800 stile libero dietro lo statunitense Finke, nonostante i problemi che lo hanno attanagliato nell’ultimo periodo. A concludere il poker di medaglie, bronzo per la squadra di fioretto femminile, che in finale terzo/quarto posto ha letteralmente surclassato gli Stati Uniti (45-23).

Il logo delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (foto da: wikimedia.org)

Fra gli altri risultati di giornata spicca la qualificazione di Simona Quadarella alla finale 800 stile libero femminile, grazie al terzo posto ottenuto in batteria. Nel tiro con l’arco femminile prosegue la sua corsa Lucilla Boari, che ha eliminato ai sedicesimi la connazionale Chiara Rebagliati. C’erano speranze di medaglia nel trap che purtroppo non si sono concretizzate: Jessica Rossi ha chiuso in ottava posizione (119 piattelli mandati in frantumi dalle qualificazioni), mentre Silvana Stanco, qualificata per la finale, è quinta nella gara che ha premiato la russa Stefecekova e regalato a San Marino la prima medaglia della sua storia olimpica (bronzo di Alessandra Perilli). Negli sport a squadre, vittoria per l’Italvolley femminile, 3-0 sull’argentina, e per l’Italia della pallanuoto, 12-11 sugli Usa.

