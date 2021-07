Diretta tv e streaming delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Domani, 21 luglio, esordiscono le ragazze del softball.

Davvero tutto pronto per l’inizio delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Attesa agli sgoccioli per un evento che, a due giorni dalla cerimonia d’apertura ufficiale prevista per venerdì partirà nelle primissime ore di domani con I turni preliminari del softball, che vedranno impegnate le azzurre dI coach Pizzolini contro le campionesse del mondo statunitensi.

Le azzurre, campionesse d’Europa in carica, nutrono legittime speranze di medaglia, in un torneo a sei squadre che prevede un’iniziale fase a gironi, da cui le migliori quattro si giocheranno le medaglie. In campo anche le ragazze del calcio femminile, torneo cui l’Italia non partecipa, con Stati Uniti, Brasile e le padrone dI casa del Giappone subito protagoniste.

Olimpiadi Tokyo 2021: il programma delle gare di mercoledì 21 luglio

Ore 2:00 – SOFTBALL Australia-Giappone

Ore 5:00 – SOFTBALL Italia-Usa

Ore 8:00 – SOFTBALL Messico-Canada

Ore 9:30 – CALCIO femminile Gran Bretagna-Cile

Ore 10:00 – CALCIO femminile Cina-Brasile

Ore 10:30 – CALCIO femminile Svezia-Usa

Ore 12:30 – CALCIO femminile Giappone-Canada

Ore 13:00 – CALCIO femminile Zambia-Olanda

Ore 13:30 – CALCIO femminile Australia-Nuova Zelanda

Olimpiadi Tokyo 2021, diretta tv e streaming di mercoledì 21 luglio

La diretta delle Olimpiadi di Tokyo 2021, per ciò che riguarda mercoledì 21 luglio, èvgarantita dal servizio Discovery +

La piattaforma online garantisce la copertura integrale dI tutti I Giochi: 3000 ore di dirette e 30 canali dedicati per vivere da vicino ogni singola gara, in attesa che entrino in gioco Eurosport e, la Rai.

Solo Discovery detiene I diritti di queste giornate preliminari, prima che I riflettori si accendano su Tokyo con la cerimonia d’apertura.

Discovery + sarà visibile anche attraverso Smart Tv. Tutto prontovper godersi lo spettacolo dei Giochi. Da domani mattina, fino all’8 agosto, il nostro cuore batterà per I 385 azzurri qualificati.

