Olimpiadi Tokyo 2021, diretta tv e streaming di domani, sabato 24 luglio

Olimpiadi Tokyo 2021, la diretta tv e streaming degli eventi di domani, sabato 24 luglio.

Le Olimpiadi di Tokyo 2021 entrano nel vivo: la cerimonia d’apertura ha ufficialemente inaugurato i Giochi Olimpici che domani presentano un ricco parterre di eventi. A cominciare dalla notte italiana, l’esordio dell’Italvolley maschile contro il Canada, prosguendo con le gare che assegnano le prime medaglie.

Saranno ben 11 gli ori distribuiti nella giornata di gare. L’Italia tenterà un primo “assalto” con la selezione di spada femminile, che già in tarda notte (1:30) si giocherà i primi turni eliminatori per accedere alle semifinali. Alle 13:00 la finale per l’oro, con la squadra azzurra che avrà tre carte da giocarsi (Mara Navarra, Rossella Fiamingo e Federica Isola). Alle 4:00 di mattina parte la gara in linea di ciclismo, con gli azzurri che si affidano al veterano Nibali e al campione nazionale Colbrelli in qualità di uomini di punta.

Il logo delle Olimpiadi di Tokyo 2020 (foto da: wikimedia.org)

Anche la sciabola maschile assegnerà i propri posti sul podio: le speranze italiane sono riposte in Enrico Berrè, Luca Curatoli e Luigi Samele. Spazio, poi, al judo: Francesca Miani si gioca le sue chances nella categoria 48 Kg. Nella pistola 10 m maschile, Paolo Monna, alla sua prima esperienza olimpica, proverà a stupire.

Olimpiadi Tokyo 2021: il programma del 24 luglio

Ore 1:30 – CANOTTAGGIO singolo femminile (ripescaggi)

Ore 1:30 – TIRO A SEGNO carabina femminile 10 metri (qualificazioni)

Ore 2:00 – SCHERMA SPADA FEMMINILE (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi e quarti di finale)

Ore 2:00 – SCHERMA SCIABOLA MASCHILE (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi e quarti di finale)

Ore 2:00 – BADMINTON singolo maschile e femminile (group stage)

Ore 2:00 – BADMINTON doppio maschile e femminile e doppio misto (group stage)

Ore 2:00 – PALLAMANO maschile (due partite)

Ore 2:00 – TENNISTAVOLO singolo maschile e femminile (primo turno)

Ore 2:00 – TENNISTAVOLO doppio misto (primo turno)

Ore 2:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (turni preliminari)

Ore 2:00 – VOLLEY maschile Italia-Canada

Ore 2:00 – CANOTTAGGIO singolo maschile (ripescaggi)

Ore 2:20 – SOLLEVAMENTO PESI femminile -49KG (Gruppo B)

Ore 2:30 – TIRO CON L’ARCO TEAM MIXED (ottavi di finale)

Ore 2:30 – HOCKEY SU PRATO maschile Giappone-Australia

Ore 2:30 – CANOTTAGGIO doppio femminile (ripescaggi)

Ore 2:40 – CANOTTAGGIO doppio maschile (ripescaggi)

Ore 2:50 – CANOTTAGGIO femminile due senza (batterie)

Ore 3:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (turni preliminari)

Ore 3:00 – HOCKEY SU PRATO maschile Nuova Zelanda-India

Ore 3:00 – SOFTBALL Australia-Canada

Ore 3:00 – GINNASTICA ARTISTICA maschile (qualificazioni)

Ore 3:00 – TAEKWONDO femminile -49KG (ottavi di finale)

Ore 3:00 – TAEKWONDO maschile -58KG (ottavi di finale)

Ore 3:15 – BASKET 3×3 femminile Russia-Giappone (gironi)

Ore 3:20 – CANOTTAGGIO maschile due senza (batterie)

Ore 3.40 – BASKET 3×3 femminile Cina-Romania (gironi)

Ore 3:45 – TIRO A SEGNO carabina femminile 10 metri FINALE

Ore 3:50 – CANOTTAGGIO femminile doppio pl (batterie)

Dalle ore 4:00 – JUDO femminile -48KG (eliminatorie e quarti di finale)

Dalle ore 4:00 – JUDO maschile-60KG (eliminatorie e quarti di finale)

Ore 4:00 – CICLISMO su strada maschile (prova in linea)

Dalle ore 4:00 – TENNIS singolo maschile e femminile (primo turno)

Dalle ore 4:00 – TENNIS doppio maschile e femminile (primo turno)

Dalle ore 4:00 – BOXE femminile 54-57kg (primo turno)

Dalle ore 4:00 – BOXE maschile 63-69kg (primo turno)

Dalle ore 4:00 – BOXE maschile 81-91kg (primo turno)

Dalle ore 4:00 – BOXE maschile 75-81kg (primo turno)

Ore 4:05 – VOLLEY maschile Brasile-Tunisia

Ore 4:20 – CANOTTAGGIO maschile doppio pl (batterie)

Ore 4:35 – BASKET 3×3 maschile Polonia-Lettonia (gironi)

Ore 4:45 – HOCKEY SU PRATO maschile Olanda-Belgio

Ore 4:50 – CANOTTAGGIO femminile quattro senza (batterie)

Ore 5:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (turni preliminari)

Ore 5:00 – BASKET 3×3 maschile Cina-Serbia (gironi)

Ore 5:10 – CANOTTAGGIO maschile quattro senza (batterie)

Ore 5:15 – HOCKEY SU PRATO maschile Argentina-Spagna

Ore 6:00 – TIRO A SEGNO maschile 10 metri pistola (qualificazioni)

Ore 6:50 – SOLLEVAMENTO PESI femminile -49KG (Gruppo A)

Ore 7:00 – PALLANUOTO femminile Giappone-Usa

Ore 7:00 – BASKET 3×3 femminile Russia-Cina (gironi)

Ore 7:00 – TAEKWONDO femminile -49KG (quarti di finale)

Ore 7:00 – TAEKWONDO maschile -58KG (quarti di finale)

Ore 7:15 – TIRO CON L’ARCO team mixed (quarti di finale)

Ore 7:15 – PALLAMANO maschile (gironi)

Ore 7:15 – TENNISTAVOLO singolo maschile e femminile (primo turno)

Ore 7:20 – VOLLEY maschile Russia-Argentina

Ore 7:25 – BASKET 3X3 femminile Romania-Giappone (gironi)

Ore 7:30 – GINNASTICA ARTISTICA maschile (qualificazioni)

Ore 7:30 – SOFTBALL Messico-Usa

Ore 8:00 – BASKET 3×3 maschile Russia-Cina (gironi)

Ore 8:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)

Ore 8:25 – BASKET 3×3 maschile Serbia-Olanda (gironi)

Ore 8:30 – TIRO A SEGNO maschile 10 metri pistola FINALE

Ore 8:30 – PALLANUOTO femminile Canada-Australia

Ore 8:31 – TIRO CON L’ARCO team mixed (semifinali)

Ore 9:00 – TAEKWONDO femminile -49KG (semifinali)

Ore 9:00 – TAEKWONDO maschile -58KG (semifinali)

Ore 9:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)

Ore 9:15 – PALLAMANO maschile (gironi)

Ore 9:25 – VOLLEY maschile Giappone-Venezuela

Ore 9:25 – TIRO CON L’ARCO team mixed (FINALE BRONZO)

Ore 9:30 – CALCIO femminile Cile-Canada (gironi)

Ore 9:30 – CALCIO femminile Giappone-Gran Bretagna (gironi)

Ore 9:45 – TIRO CON L’ARCO team mixed (FINALE ORO)

Ore 10:00 – CALCIO femminile Cina-Brasile (gironi)

Ore 10:00 – CALCIO femminile Zambia-Olanda (gironi)

Ore 10:00 – JUDO femminile -48KG (ripescaggi)

Ore 10:00 – JUDO maschile -60KG (ripescaggi)

Ore 10:00 – EQUITAZIONE dressage (day 1)

Ore 10:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)

Dalle ore 10:00 – BOXE femminile 54-57kg (primo turno)

Dalle ore 10:00 – BOXE maschile 63-69kg (primo turno)

Dalle ore 10:00 – BOXE maschile 81-91kg (primo turno)

Dalle ore 10:00 – BOXE maschile 75-81kg (primo turno)

Ore 10:30 – SCHERMA spada femminile (semifinali)

Ore 10:30 – BASKET 3×3 femminile Italia-Mongolia (gironi)

Ore 10:30 – CALCIO femminile Svezia-Australia (gironi)

Ore 10:30 – CALCIO femminile Nuova Zelanda-Usa

Ore 10:55 – BASKET 3×3 femminile Usa-Francia (gironi)

Ore 11:00 – BADMINTON singolo maschile e femminile (group stage)

Ore 11:00 – BADMINTON doppio maschile e femminile e doppio misto (group stage)

Ore 11:08 – JUDO femminile -48KG (FINALE BRONZO)

Ore 11:20 – PALLANUOTO femminile Sudafrica-Spagna

Ore 11:28 – JUDO femminile -48KG (FINALE ORO)

Ore 11:30 – HOCKEY SU PRATO maschile Gran Bretagna-Sudafrica

Ore 11:30 – SCHERMA sciabola maschile (semifinali)

Ore 11:39 – JUDO maschile -60KG (FINALE BRONZO)

Ore 11:40 – BASKET 3X3 maschile Lettonia-Belgio (gironi)

Ore 11:59 – JUDO maschile -60KG (FINALE ORO)

Ore 12:00 – HOCKEY SU PRATO maschile Canada-Germania

Ore 12:00 – TAEKWONDO femminile -49KG (ripescaggi)

Ore 12:00 – TAEKWONDO maschile -58KG (ripescaggi)

Ore 12:00 – NUOTO maschile 400 metri misti (batterie)

Ore 12:05 – BASKET 3X3 maschile Giappone-Polonia (gironi)

Ore 12:25 – NUOTO femminile 100 metri farfalla (batterie)

Ore 12:30 – CALCIO femminile (gironi)

Ore 12:30 – GINNASTICA ARTISTICA maschile (qualificazioni)

Ore 12:30 PALLAMANO maschile (gironi)

Ore 12:30 – TENNISTAVOLO singolo maschile e femminile (primo turno)

Ore 12:30 – SCHERMA spada femminile (FINALE BRONZO)

Ore 12:40 – VOLLEY maschile Polonia-Irlanda

Ore 12:40 – NUOTO maschile 400 metri stile libero (batterie)

Ore 12:45 – SCHERMA sciabola maschile (FINALE BRONZO)

Ore 12:50 – PALLANUOTO femminile Cina-Russia

Ore 13:00 – CALCIO femminile (gironi)

Ore 13:00 – SOFTBALL Italia-Giappone

Ore 13:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)

Ore 13:00 – SCHERMA spada femminile (FINALE ORO)

Ore 13:10 – NUOTO femminile 400 misti (batterie)

Ore 13:30 – SCHERMA sciabola maschile (FINALE ORO)

Ore 13:30 – TAEKWONDO femminile -49kg (FINALE BRONZO)

Ore 13:30 – CALCIO femminile (gironi)

Ore 13:45 – TAEKWONDO maschile -58kg (FINALE BRONZO)

Ore 13:45 – HOCKEY SU PRATO femminile Olanda-India

Ore 13:45 – NUOTO maschile 100 metri rana (batterie)

Ore 14:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)

Ore 14:00 – BASKET 3×3 femminile Mongolia-Usa (gironi)

Ore 14:15 – HOCKEY SU PRATO femminile Irlanda-Sudafrica

Ore 14:15 – NUOTO femminile staffetta 4X100 metri stile libero (batterie)

Ore 14:25 – BASKET 3×3 femminile Italia-Francia (gironi)

Ore 14:30 – TAEKWONDO femminile -49kg (FINALE ORO)

Ore 14:30 – PALLAMANO maschile (gironi)

Ore 14:45 – VOLLEY maschile Usa-Francia

Ore 14:45 – TAEKWONDO maschile -58kg (FINALE ORO)

Ore 15:00 – BASKET 3X3 maschile Olanda-Russia (gironi)

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY maschile e femminile (gironi)

Ore 15:25 – BASKET 3×3 maschile Belgio-Giappone (gironi)

Diretta tv e streaming Olimpiadi Tokyo 2021

La diretta tv delle Olimpiadi è offerta dalla Rai (Rai 2), con un’ampia copertura dall’1:30 alle 16:00. La diretta streaming viene offerta dal servizio Discovery +, che propone la diretta integrale dell’evento.

